તમારી સાથે અન્યાય થાય ત્યારે તમે પણ આવું તો નથી વિચારતાને ?

અમદાવાદઃમાણસના જીવનમાં ઘણી વખત અન્યાયના પ્રસંગો આવતા હોય છે.માણસને અન્યાયનો અનુભવ થાય ત્યારે સમગ્ર દુનિયા શત્રુ જેવી લાગે છે.આ પ્રકારની ઘટનાના ઉત્તરમાં માણસ ન્યાય માંગે છે.કોઈ પ્રકારનો અન્યાય માણસની આસ્થા અને વિશ્વાસનો નાશ કરે છે.માણસ પછી બદલો લેવાની ભાવના સાથે વિચારે છે.તેને શું નુકસાન થયું છે તેનાથી વધુ નુકસાન સામે કરવા નો નિર્ણય કરે છેયઆમ પોતે ન્યાય કરવાનો નિર્ણય કરે છે ત્યારે સવાલ એ છેકે ન્યાય શું છે,તેનો અર્થ શું છે?

In times of human life, events of injustice are often coming. When a man experiences injustice, the entire world looks like an enemy. In the answer to this kind of incident, man wants justice. Any kind of injustice destroys man s faith and belief. Is it?