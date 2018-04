135ના માવાના બંધાણીઓ માટે ખુશ ખબર,માવો ચોળવાનું મશીન આવ્યું

અમદાવાદઃ135 સહિતના માવા ખાનાર માટે ખુશ ખબર છે.માવાના બંધાણીઓએ ગલ્લા પરથી માવો લીધા પછી જાતે ચોળવો પડે છે.જોકે હવે આ બંધાણીઓએ હાથથી માવો ચોળવાના કામમાંથી મુક્તિ મળશે.માવો ચોળવાનું મશીન બજારમાં આવી ગયું છે. સૌરાષ્ટ્રના એક ગલ્લાપર માવાનું મશીન જોવા મળ્યું છે.ગલ્લાવાળાએ બનાવેલો માવો મશીનમાં કઈ રીતે ચોળાય છે તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

I am happy to eat 135 people who are happy. My husband has to take a dip after taking the mug from him. However, now these additives will get rid of the work of nodding the hand. The staple machine has come into the market. A machine has been found in a galore in Saurashtra. Learn about how the molasses made by the granite machine are used in the machine.