સરકારી ઑફિસમાં મહિલા કર્મચારીઓએ લગાવ્યા ઠુમકા, વિચિત્ર હરકતો વીડિયોમાં કેદ

દેવાસઃ મધ્યપ્રદેશના દેવાસનાં બાળ વિકાસ વિભાગના સરકરી કર્મચારીઓનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં સરકારી બાબુઓ અને ઑફિસમાં ફિલ્મી ગીતો પર ડાન્સ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જોકે આ વીડિયોમાં બે મહિલાઓ પણ પુરૂષો સાથે ઠુમકા લગાવી રહી છે. આ વીડિયો વાયરલ થયા પછી DCએ તપાસના આદેશ આપ્યો છે.

