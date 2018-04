નિર્બળતા ઈશ્વર આપે છે પણ મર્યાદા માણસનું મન નિર્માણ કરે છેઃકૃષ્ણ

જગતમાં દરેક વ્યક્તિમાં કોઈના કોઈ પ્રકારની નિર્બળતા અવશ્ય હોય છે.શું તમે કોઈ એવી વ્યક્તિને જાણો છો જેને જીવનમાં બધું જ પ્રાપ્ત થયું હોય?આપણે એક નિર્બળતાને જીવનનું કેન્દ્ર માનીને જીવીએ છીએ.આ સંજોગોમાં માણસના જીવનમાં સદા દુખ અને અસંતોષ રહે છે.જોકે કેટલાક વ્યક્તિઓ એવા પણ હોય છે જેઓ મહેનતના જોરે નિર્બળતાને પરાજીત કરે છે.

Everyone in the world has some kind of weakness. Do you know someone who has got everything in life? We live a weakness in the center of life. In these circumstances, there is always sadness and dissatisfaction in man s life. There are also those who defeat the weakness due to hard work.