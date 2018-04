માણસની ટચલી આંગળીથી જાણો તેની ગુપ્ત વાતો

અમદાવાદઃમાણસની ટચલી આંગળીમાં છૂપાયેલા છે અનેક રહસ્યો.ટચલી આંગળીની લંબાઈ ખોલે છે વ્યક્તિના અનેક રહસ્યો.આ રહસ્યો જાણવા માટે તમારે અનામિકા અને ટચલી આંગળીનો સહારો લેવો પડશે.અનામિકા આંગળીના પહેલા એટલે કે ઉપરના ભાગના અંત અને ટચલી આંગળીની લંબાઈને સરખાવી જાણી શકાશ કે વ્યક્તિ કેવો છે.હવે વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ વિશે જાણવું તે ટચલી આંગળીનો ખેલ છે.

Many mysteries are hidden in the person s little fingers. The length of the little finger opens up to the many secrets of a person. To know these secrets, you will have to take the help of anonymity and a little finger. The name of the fingerprints is to compare the end of the upper finger and the length of the finger and compare the length of the finger.