ફી કમિટીએ સરકારી સ્લેબનો છેદ ઉડાડ્યો,વાલીઓમાં રોષ

અમદાવાદઃસ્કૂલોને માંગ્યો તેટલો ફી વધારો મળ્યો છે.ફી કમિટીએ સરકારી સ્લેબનો છેદ ઉડાડ્યો છે.ગુજરાત સરકારે આ ફી કમિટી રચી છે.પ્રોવિઝનલ ફીના લિસ્ટને FRDની મંજૂરી મળતા53 સ્કૂલોમાં 5 ટકા થી 55 ટકાનો ફી વધારો થયો છે.સ્કૂલોની દરખાસ્તના સંદર્ભે ઓર્ડર ઈશ્યુ થતા સ્કૂલોની પ્રોવિઝનલ ફી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.સ્કૂલે માગ્યા કરતા વધારે ફી અપ્રૂવ કરી દેતા વાલીઓમાં રોષ છે.

The fee has been increased to the students demanded by the schools. The committee has removed the government slab. The Gujarat government has created this fee committee. In the 53 schools getting approved by the FRD, fees of 5% to 55% have been increased in the list of Prostitutional fees. Provisional fees for the schools issued on the issue of schools Disclaimer: Parents have an outrage in raising more fees than the teachers ask for.