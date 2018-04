ભય એક કલ્પના માત્ર છે,વાસ્તવિકતા સાથે કોઈ સંબંધ નથી:કૃષ્ણ

અમદાવાદઃમાણસ સતત ભયમાં જીવતો રહે છે.માણસને સંપત્તિ મળે પછી સંપત્તિ નાશ પામવોનો ભય હોય છે.માણસને અપમાનનો પણ સતત રહે છે.માણસને પોતાનું અંગત દુર જતું રહેવાનો પણ ભય સતાવે છે.ભયથી જ વાસ્તવમાં દુખ આવે છે?ભય માત્ર કલ્પના છે કે પછી તેને વાસ્તવિકતા સાથે સંબંઘ છે? સવાલ જયારે દરેકના મનમાં ઉઠે છે ત્યારે કૃષ્ણનો જવાબ સાંભળવા જુઓ આ વીડિયો.

The man is constantly living in fear. The man has the fear of destroying property after getting wealth. Humiliation also leads to humiliation. The man also fears to keep himself away from the person. Does the pain come from the real world? This question arises in everyone s mind. Then listen to Krishna s answer to this video.