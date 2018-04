તમે સંબંધમાં શંકા કરો છો કે સ્વતંત્રતા આપો છો?

અમદાવાદઃતમે જેને પ્રેમ કરો છો તેને સ્વતંત્રતા આપો છો?બે વ્યક્તિઓ જ્યારે નજીક આવે છે ત્યારે એકબીજા માટે સીમાઓ અને મર્યાદા નિર્મિત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ.આપણે તમામ સંબંધોનો આધાર આ સીમાઓ છે જે એક બીજા માટે નિર્મિત કરીએ છીએ.આ સીમાને કોઈ તોડે છે ત્યારે આપણને ક્રોધ આવે છે.આ સીમાનો અર્થ એટલે સામેની વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો અસ્વીકાર.પણ શું આમ કરવું યોગ્ય છે અયોગ્ય તે જાણો કૃષ્ણ પાસેથી.

Give freedom to the person you love? When two people come closer, we try to build boundaries and limits for each other. We all have relationships based on these boundaries that we create for each other. When someone breaks this boundary we Anger comes. The meaning of this boundary is the denial of freedom of the person against it. But it is also appropriate to know what is appropriate to know it from Krishna.