દોહ્યા વગર દૂધ આપતી ગાય,તમે પણ જુઓ

અમદાવાદઃગાયનું દૂધ મેળવવા દોહવું પડે.જોકે તમને કોઈ કહે કે દોહ્યા વગર પણ ગાય દૂધ આપે છે.આ સાંભળી તમે તેની વાત નહિ માનો તેમા બે મત નથી.જોકે અમે તમને કહીએ છીએ કે હા આ સાચું છે કે એક ગાય દોહ્યા વગર દૂધ આપે છે.તમને અમારી વાત પર પણ વિશ્વાસ નહિ આવે તે સમજી શકાય તેમ છે.જોકે અમે માત્ર વાત નથી કરતા માટે કહીએ છીએ જુઓ આ વીડિયો.

Even if someone tells you that cow gives milk without milk, you do not believe in it. If you tell us that yes, it is true that a cow gives milk without yoghurt. It is understandable that you will not believe in our talk too. Though we are not talking just because we do not see this video.