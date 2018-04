સંતાનોને વારસામાં સુખના બદલે દુખ તો નથી આપી રહ્યાને ?

અમદાવાદઃઆપણા સમાજમાં પરંપરા છેકે પૂર્વજો તેમની આવનારી પેઢીને વારસામાં ઘણું બધું આપે છે.આપણે સામાન્ય રીતે પૈસા અને મિલકતને જ વારસો માનતા આવીએ છીએ.જોકે આપણને ખબર નથી કે ન ખબર પડતા વારસામાં જે આપીએ છીએ તે સંતાન માટે અભિશાપ સમાન છે.સંતાનોને વારસામાં શું આપવું જોઈએ અને અજાણતા શું આપી રહ્યા છીએ તે બાબતે શું કહે છે કૃષ્ણ? જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

In our society there is a tradition that the ancestors give a lot of inheritance to their next generation. We generally believe in money and property as a legacy. However, we do not know whether or not to give an inherited inheritance as a curse for the offspring.