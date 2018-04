તમે સંતાનોને સંઘર્ષથી દુર રાખીને અન્યાય તો નથી કરતાને?

દરેક પિતા સદા સંતાનના સુખની કામના કરે છે.પિતા ભવિષ્યની ચિંતા કરતા રહે છે.સંતાનોના ભવિષ્યનો માર્ગ સ્વયં નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.જે માર્ગ પર પિતા સ્વયં ચાલ્યા છે તે માર્ગ પર પુત્ર ચાલે તેવી ઈચ્છા કરે છે.આ ભાવના ઉત્તમ છે,પણ ત્રણ પ્રશ્નો પર વિચાર કરવાનું આપણે ભુલી જતા હોઈએ છીએશું સમયની સાથે પ્રત્યેક માર્ગ બદલી જતા નથી? આ પ્રકારના સવાલોના જવાબ મેળવીએ કૃષ્ણ પાસેથી.

Every father works for the happiness of all the children. The father continues to worry about the future. He tries to determine the path of future for the future. The way the father himself runs on the path, the son wishes to run. This spirit is good, but three We are forgetting to think on the questions. Do we not change every road with time? Find answers to such questions from Krishna.