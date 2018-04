''આસારામ આશ્રમ ભાજપના ગેરકાનૂની કામનો અડ્ડો છે'', કોણે ક્હયું તે જાણવા જુઓ વીડિયો

બુધવારે ગુજરાત વિધાનસભામાં ચાલતું સત્ર હિંસક બન્યું હતું.ગૃહમાં અને ના ધારાસભ્યો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી.આ મારામારાના મૂળમાં ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીનો સવાલ હતો.મેવાણીએ દિપેશ-અભિષેક અપમૃત્યું કેસ સંદર્ભે સવાલ પૂછ્યો હતો.સવાલ હતો કે આ કેસનો રિપોર્ટ ગૃહમાં કેમ રજૂ કરાતો નથી?સરકારે હજુ સુધી સવાલનો જવાબ આપ્યો નથી શું છે દિપેશ-અભિષેક અપમૃત્યું કેસનો મામલો અને દિપેશના પિતાએ શું કહ્યું તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો?

The session in Gujarat Assembly was violent on Wednesday. There was a fight between the BJP and the Congress MLAs in the house. This was the question of MLA Jignesh Mewani in my house. Mewani asked Dipesh-Abhishek about the case of the crime, questioned why the report of this case is not represented in the house. ? The government has not yet answered the question What is the Dipesh-Abhishek murder case and what did Dipesh s father say to know the video?