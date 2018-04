બચ્ચન બાદ નાનકડી કીડીએ પણ આપ્યો આ મોટો સંદેશ

અમદાવાદઃ રાજસ્થાનના જોધપુરમાં બે દિવસ પહેલા શૂટિંગ દરમ્યાન બચ્ચનની તબિયત બગડી હતી.આ માહિતી અમિતાભે બ્લોગ અને ટ્વિટર પર આપી હતી. આ માહિતી આપતી વખતે પ્રેરણાદાયી વાત કરી જેમા તેમણે કહ્યું હતું કે ''બિના મહેનત કે કુછ નહીં મિલતા''.બચ્ચનની આ શીખ પછી કીડીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે.આ વીડિયો જોઈને તમને પણ લાગશે કે નાનકડી કીડીએ બચ્ચની શીખનો સ્વીકાર કરી મોટો સંદેશ આપ્યો છે.

