સાવધાનઃપતિ બહાર જાય પછી ઘરમાં રહેલી એકલી મહિલા આ ભૂલ ના કરે

અમદાવાદઃપતિ ઓફિસ અથવા ઘરની બહાર જાય પછી ઘરમાં એકલી રહેતી મહિલાઓના હિતમાં એક વીડિયો વાઈરલ થયો છે.આ વીડિયો વાઈરલ કરવા પાછળનો હેતુ મહિલાઓની સુરક્ષા નક્કી કરવાનો છે.આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છેકે એક છોકરી આવી ડોરબેલ વગાડે છે.આ પછી ઘરનો દરવાજો ખુલે છે અને ત્યાંજ અન્ય બે પુરૂષો આવી ચઢે છે.આ પછી શું થાય તે જાણો આ વીડીયોથી.કોઈ એક શહેરની ઘટના CCTVમાં કેદ થયા પછી અન્ય મહિલાઓને જાગૃત કરવાના હેતું થી આ વીડિયો હાલ વાઈરલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

After leaving the husband office or outside the house, a video has become viral in the interests of women living alone. The purpose of this video is to define the safety of women. After the captivity of a city in the CCTV event, these videos were viral due to the inclination of other women. Has been.