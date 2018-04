લાખો રૂપિયા,ઘરેણા અને ગાડી આપવા છતા દુકાનદારે ન આપી પાણીની એક બોટલ,જાણો કેમ?

અમદાવાદઃએક ભાઈ દુકાને પાણીની બોટલ ખરીદવા જાય છે.દુકાનકાર બજાર ભાવ પ્રમાણે પૈસા લઈને પાણીની બોટલ આપે છે.આ માણસ બીજી વખત પાણી લેવા જાય છે ત્યારે રૂ.500 લઈને દુકાનદાર પાણીની બોટલ આપે છે.જોકે આ પછી પેલો ભાઈ દુકાન પર જઈ પાણી માંગે છે પછી જે થાય છે તે જાણી તમે પણ વિચારતા થઈ જશો.

A brother goes to buy a water bottle. The shopkeeper gives water bottles by taking money according to the market price. When this person goes for water the second time, the shopkeeper gives water bottle by taking 500 rupees. However, after this the other brother wants to go to the shop and ask for water. Then you will also be thinking about what happens.