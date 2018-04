સિંહોના ઘર ગીર જંગલમાં 2 વર્ષમાં 184 સિંહના મોત

અમદાવાદઃબે વર્ષમાં ગીરના જંગલમાં 184 સિંહોના મોત થયા છે.જેમા 152 સિંહના કુદરતી રીતે મૃત્યુ થયા છે.32 સિંહના અકુદરતી રીતે મૃત્યુ થયા છે.આ 184ના આંકડામાં સિંહ બાળનો પણ સમાવેશ થાય છે.વર્ષ-2016માં 104 સિંહ અને વર્ષ-2017માં 80 સિંહ મોતને ભેટ્યા હતાં.આ વાતનો વિધાનસભામાં સરકારે સ્વીકાર કર્યો છે. ના ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા સવાલના જવાબમાં વન અને પર્યાવરણ મંત્રી એ આ કબુલાત કરી હતી.

In the two years 184 lions have died in the Gir forest. In which 152 lions have died naturally. 32 lions have died unnatural. In this figure of 184, including Lion Baba, 104 lions in the year 2006 and 80 lions died in the year 2007. This has been accepted by the government in this legislative assembly. In reply to a question asked by Congress MLA Gayshudin Shaikh, Forest and Environment MinisterGanapat Vasawa made this confession.