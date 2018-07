નાના બાળકે બચાવ્યો અકસ્માત પીડિતનો જીવ, લોકો સાયલન્ટ વ્યૂઅર બનીને જોઈ રહ્યા હતા

નેશનલ ડેસ્કઃ મોટાભાગે કોઈ પણ રોડ અકસ્માત દરમિયાન બહુ બધા લોકો માત્ર ઉભા રહીને તમાશો જોવે છે, અથવા તેમના સ્માર્ટફોનમાં વીડિયો બનાવે છે. પણ આ લોકો પીડિતની સમયસર મદદ કરે, તેના માટે એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી દે અથવા તેને હોસ્પિટલ પહોંચાડી દે તો ઘણી જિંદગીઓ બચી શકે છે. અકસ્માતના સાયલન્ટ વ્યૂઅર બનીને જો લોકો રક્ષક બની જાય તો અકસ્માતમાં મરનારા લોકોની સંખ્યામાં ઘણો ઘટાડો થઈ શકે છે. 13 વર્ષીય બાળક બન્યો રક્ષક

- આવો જ એક કિસ્સો બન્યો જ્યારે ચેનિયામ્બલ ચેમ્માનુર રોય માટે 13 વર્ષીય સ્કૂલના વિદ્યાર્થી કન્નન તેનો રક્ષક બનીને આવ્યો.

- કેરળના કુન્નમકુલમાં સકતમ થંપુરન બસ સ્ટેન્ડ પાસે એક અકસ્માતમાં રોય ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં રસ્તા પર પડ્યો હતો.

- તેની આસપાસ ઘણા લોકો સાયલન્ટ વ્યૂઅર બનીને ઉભા હતા, પરંતુ કન્નને એક પણ સેકન્ડ ગુમાવ્યા વગર રોયની મદદ કરી અને સ્થાનિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યો. કેવી રીતે બની સમગ્ર ઘટના?

- વિગતો અનુસાર, બસ-ટર્મિસનથી પસાર થઈ રહેલી એક બસને રસ્તો આપતી વખતે રોયે બેલેન્સ ગુમાવી દીધુ અને તે પડી ગયો.

- તેને પગ અને માથાના ભાગમાં ઈજા થઈ હતી. કમનસીબે તેની મદદ કરવા માટે તો કોઈ આગળ ના આવ્યું પણ ઘણા લોકો પોતાના મોબાઈલમાં ઘટનાનો વીડિયો રેકોર્ડ કરવામાં લાગી ગયા હતા.

- પરંતુ હોલી ક્રોસ સીબીએસઈ સીનિયર સેકન્ડર સ્કૂલમાં 8મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી કન્નન, પીડિત રોયને જોતા જ, તેની મદદ માટે દોડી આવ્યો.

- તેનું સ્કૂટર સાઈડમાં ઉભું રાખવા માટે કન્નને રીક્ષાવાળાની મદદ માંગવા લાગ્યો. પરંતુ ઘટનાથી ગભરાઈને કોઈ રીક્ષાચાલક તેની મદદ માટે ના ઉભો રહ્યો.

- આખરે શહેરની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં નર્સ તરીકે કામ કરતી મહિલાની મદદથી રોયને સ્થાનિક તાલૂક હોસ્પિટલમાં પહોંચાડી શકાયો. પરિવારને કોઈ જાણકારે આપી માહિતી

- રોયના પરિવારને તેના કોઈ જાણકારે માહિતી આપી. ત્યારબાદ તેઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. તેનો પરિવાર હોસ્પિટલ આવી જતા કન્નન તેની સ્કૂલે જતો રહ્યો.

- સ્કૂલમાં મોડા આવવાનું કારણ પૂછતા કન્નને તેના શિક્ષકને આ ઘટના વિશે માહિતી આપી.

- ત્યારબાદ સ્કૂલમાં એક ખાસ એસેમ્બલી બોલાવીને કન્નનને તેના આ કામ બદલ પ્રશંસા કરવામાં આવી અને એક પેરેન્ટ-ટીચર મીટિંગ પણ રાખવામાં આવી.

- કન્નનની મદદના કારણે રોયને સમયસર હોસ્પિટલ પહોંચાડી શકાયો, જેનાથી તેનો જીવ બચી ગયો. સ્કૂલ પૂર્ણ થયા બાદ કન્નન રોયને મળવા તેના ઘરે પણ ગયો.

