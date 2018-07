પત્ની-સાસુની તાંત્રિક ક્રિયાથી આઘાત પામેલા યુવકે કરી આત્મહત્યા, 2 વીડિયોમાં વર્ણવ્યું પોતાનું દુઃખ

ધુંધાડા (જોધપુર): લૂણી રેલવે સ્ટેશનથી લગભગ 3 કિલોમીટર દૂર આઉટર સિગ્નલ એરિયામાં શુક્રવારે સવારે એક યુવક ટ્રેનની આગળ કૂદી ગયો. મરતા પહેલા યુવકે પોતાના દર્દનો વીડિયો બનાવ્યો અને એક પેજની સુસાઇડ નોટ લખીને ટ્રેનની નીચે કૂદી ગયો. તેણે જણાવ્યું કે, 2 મહિનાના લગ્નમાં તે પત્ની અને સાસુ દ્વારા કરાવવામાં આવી રહેલી તાંત્રિક ક્રિયાઓથી પરેશાન થઇ ગયો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર બે વીડિયો અને એક સુસાઇડ નોટ મળ્યા - મામલો જોધપુરના ધુંધાડાના કચરેગા ગામનો છે. અહીંના મુકેશ મેઘવાલના લગ્ન બે મહિના પહેલા સરોજ સાથે થયા હતા. - આ બે મહિનામાં જ તે પોતાની પત્ની અને સાસુ દ્વારા કરાવવામાં આવી રહેલી તાંત્રિક ક્રિયાઓથી પરેશાન થઇ ગયો. તેનાથી આખરે દુઃખી થઇને તેણે પોતાના દર્દનો વીડિયો બનાવ્યો, એક પેજની સુસાઇડ નોટ લખી અને પછી ટ્રેનની નીચે કૂદી ગયો.

- જોકે પોલીસને મોડી સાંજ સુધી તેના પરિવારજનો તરફથી કોઇ રિપોર્ટ મળ્યો નથી. પરંતુ યુવકની સુસાઇડ નોટ અને બે વીડિયો સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી જ પોલીસને પણ મળ્યા છે.

- જીઆરપી પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી રવીન્દ્ર બોથરાએ જણાવ્યું કે એક યુવક લૂણી આઉટર સિગ્નલ એરિયામાં જોધપુરથી બાડમેર જઇ રહેલી માલાણી એક્સપ્રેસ નીચે કપાઇ ગયો છે. તેની પાસે મળેલા આધારકાર્ડથી તેની ઓળખ મુકેશ ચૌહાણ (23) તરીકે થઇ છે. પોલીસે રેલવે સ્ટેશન માસ્ટરના રિપોર્ટના આધારે મામલો નોંધીને શબને પોસ્ટમોર્ટમ કરાવીને પરિવારજનોને સોંપી દીધું.

- પોલીસચોકીના ઇન્ચાર્જ ખાનના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોશિયલ મીડિયા પર જ તેમને પણ બે વીડિયો અને એક સુસાઇડ નોટ મળી છે. ઘટનાસ્થળ પર મૃતકનો મોબાઈલ પણ મળ્યો, પરંતુ તે લોક્ડ છે. તપાસ માટે જરૂર પડશે તો પોલીસ એક્સપર્ટ્સની મદદથી લોક ખોલાવડાવીને મોબાઇલમાંથી તથ્યો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે. આ પણ વાંચો: પોતાને 'ગે' કહેતા આ યુવકે કરી આત્મહત્યા, કહ્યું- 'કાળીમાએ આપેલી મહોલત ખતમ થઇ' બે લાગણીશીલ વીડિયો, બોલ્યો- મેં તો બહુ પ્રેમ કર્યો, તેં મને દગો આપ્યો - પહેલો વીડિયો 4 મિનિટ 20 સેકન્ડ્સ અને બીજો વીડિયો 41 સેકન્ડ્સનો છે. મુકેશે સુસાઇડ પહેલા રેલવે ટ્રેક પર જ બેસીને વીડિયો બનાવ્યો હતો. - વીડિયોમાં તેણે પત્ની સરોજને કહ્યું, "મારા માતા-પિતા બહુ સારા છે, બધા સારા છે. હું પત્નીના દુઃખના કારણે જાતને ખતમ કરી રહ્યો છું. આજે 5 તારીખ છે. મારી જીંદગીમાં કંઇ રહ્યું જ નથી. સરોજ તને પ્રેમ હશે. મારો પ્રેમ સાચો હશે તો ફરી મળીશું."

- જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે 5 જુલાઇના રોજ બનાવેલા આ વીડિયો પછી પરિવારવળાઓએ તેને રોકી લીધો હતો. તેના બીજા દિવસે શુક્રવારે તેણે એક બીજો વીડિયો બનાવ્યો. તેમાં કહ્યું, "હું બહુ દુઃખી છું. મારા મા-બાપ, ભાઈ-બહેનનો કોઇ વાંક નથી. દોષી ફક્ત મારી સાસુ સોમા અને પત્ની છે, જેઓ મને તાંત્રિક પાસે લઇ જાય છે. ટોણા-ટોડકા કરાવે છે. હું અંદર ને અંદર રૂંધાઈ રહ્યો છું. સરોજ, મેં તને બહુ પ્રેમ કર્યો, ભગવાનથી વધુ વિશ્વાસ કર્યો. છતાંપણ તેં મને દગો આપ્યો. તેં બાબાઓ પર વિશ્વાસ કર્યો, મારા પર નહીં."

- "તું બે મહિના મારી સાથે રહી છતાંપણ મને સમજી નહીં. માણસ તો એક દિવસ સાથે રહેવામાં જ સમજી જાય છે. તેં તો પાંચ વર્ષ પ્રેમ કર્યો. હવે તો મારા પર વિશ્વાસ કરતી. શરીર તો પૈસાથી પણ મળી જાય છે, પરંતુ મારા જેવો પ્રેમ કરનારો તને નહીં મળે. મેં તને બે વાર મોકો આપ્યો, પરંતુ તેં મારો ભરોસો ન કર્યો. તારા કારણે મારા માતા-પિતા દુઃખી થશે."

- પોતાના પર્સમાં રાખેલા પતિ-પત્નીના ફોટોમાં પણ પત્નીને ચૂમીને તેણે 'આઇ લવ યુ' કહીને વીડિયો બનાવ્યો હતો.

