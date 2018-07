બહેનના નર્સિંગ હોમ પર મોદી સરકારે રેડ કરાવી: યોગેન્દ્ર યાદવનો આરોપ

નવી દિલ્હી: હરિયાણાના રેવાડીમાં સ્વરાજ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ યોગેન્દ્ર યાદવે ટ્વિટરના માધ્યમથી આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને ડરાવવા માટે મોદી સરકાર દરોડા પાડીને તેમના પરિવારને નિ બનાવી રહી છે. યાદવે ટ્વિટ કરી હતી કે, 'દિલ્હીથી આવેલી 100થી વધુ લોકોની ટીમે આજે સવારે 11 વાગે હોસ્પિટલ પર દરોડા પાડ્યા. તમામ ડોક્ટરો (મારી બહેન, જીજાજી અને ભાણિયા સહિત)ને તેમના રૂમમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યા. નવજાત બાળકોના આઇસીયુ સહિત આખી હોસ્પિટલ સીલ કરી દેવામાં આવી. આ ડરાવવાની સ્પષ્ટ કોશિશ છે. મોદીજી તમે મને ચૂપ નહીં કરાવી શકો.' ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે હોસ્પિટલ સમૂહના વિવિધ પરિસરોમાંથી 22 લાખ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કર્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 11 જુલાઈ બુધવારના રોજ સાથે જોડાયેલા હોસ્પિટલ સમૂહ પર ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા. યોગેન્દ્ર યાદવના સમર્થનમાં આવ્યા - સ્વરાજ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ યોગેન્દ્ર યાદવે આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમની બહેનની હોસ્પિટલ પર દરોડા પાડવાની કાર્યવાહી ફક્ત તેમને ડરાવવા અને ચૂપ કરવા માટે જ કરવામાં આવી રહી છે કારણકે તેમણે હરિયાણામાં ખેડૂતોને તેમના પાકના વાજબી ભાવ અપાવવા માટેનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ માટે તેમના સમર્થનમાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ આગળ આવ્યા છે. - અરવિંદ કેજરીવાલે ગુરૂવારે સવારે ટ્વિટ કર્યું કે, 'હું યોગેન્દ્ર યાદવના ઘરે IT વિભાગ જેવી એજન્સીઓનો દુરૂપયોગ કરીને દરોડા પાડવાની ઘટનાની નિંદા કરું છું. મોદી સરકારે આ પ્રકારની રાજનીતિ બંધ કરવી જોઇએ.'

- ઉલ્લેખનીય છે કે અરવિંદ કેજરીવાલે અને યોગેન્દ્ર યાદવને માંથી કાઢી મૂક્યા હતા, જે પછી યોગેન્દ્ર સતત ઘણા પ્રસંગોએ કેજરીવાલની નિંદા કરતા જોવા મળ્યા છે. તાજેતરમાં જ તેમણે એક ટ્વિટ પણ કરી હતી જે પછીથી પાછી ખેંચી લીધી હતી. બંને વચ્ચે આ અલગતા થયા પછી આ પહેલીવાર છે જ્યારે કેજરીવાલ આ રીતે યાદવના સમર્થનમાં આવ્યા છે. ગૌતમ યાદવે નીરવ મોદીની કંપનીમાંથી ઘરેણા ખરીદવા 3.5 લાખ રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા - બુધવારે 11 જુલાઈએ હોસ્પિટલ પર થયેલી કાર્યવાહી પછી અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે કલાવતી હોસ્પિટલ અને કમલા નર્સિંગ હોમ, તેના મુખ્ય હિસ્સેદાર ડૉ. ગૌતમ યાદવ અને અન્યોના ઘરના પરિસરોનું ચેકિંગ કર્યું હતું. - એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે 3 પરિસરોનું ચેકિંગ ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની હરિયાણા તપાસ શાખાની ટીમો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આશરે 40 ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારીઓ અને પોલીસકર્મીઓની ટીમે આ કાર્યવાહી કરી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ગૌતમ યાદવ યોગેન્દ્ર યાદવની બહેન ડૉ. નીલમ યાદવના પુત્ર છે.

- અધિકારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે, વિભાગે નીરવ મોદી ગ્રુપ પાસેથી મળેલી સૂચનાઓના આધારે આ કાર્યવાહી કરી છે. નીરવ મોદી બે અબજ રૂપિયાના પીએનબી ફ્રોડ મામલે હાલ ફરાર છે. એવી જાણકારી મળી હતી કે ગૌતમ યાદવે નીરવ મોદીની કંપનીમાંથી ઘરેણા ખરીદવા માટે સાડા છ લાખ રૂપિયામાંથી સવા ત્રણ લાખ રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા હતા.

- અધિકારીએ જણાવ્યું કે ચેકિંગ હેઠળ ડૉ. નરેન્દ્ર સિંહ યાદવ પણ છે અને યાદવ પરિવારને ત્યાંથી રૂપિયા 22 લાખ રોકડા મળી આવ્યા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે કોઇપણ વ્યક્તિના હાથમાં પ્રવર્તમાન રોકડની મર્યાદા 2 લાખ રૂપિયા છે અને 22 લાખ રૂપિયાની આ રોકડ રકમના સોર્સની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. IT વિભાગે કર્યું હતું યાદવના આરોપોનું ખંડન - IT વિભાગે યાદવના આરોપોનું ખંડન કરીને કહ્યું હતું કે ટીમે હોસ્પિટલ અને આઇસીયુ સીલ કર્યા કારણકે કેટલાક સિઝેરિયન પણ તે દરમિયાન થયા. અધિકારીઓએ કહ્યું કે હોસ્પિટલ સહિત તમામ પરિસરોના સીસીટીવી ચાલુ રાખવામાં આવ્યા હતા અને તેમણે ચેકિંગની પ્રક્રિયાનું રેકોર્ડિંગ પણ કર્યું છે.

