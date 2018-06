પતિએ તરછોડી દીધી-બેંકોએ છીનવ્યું ઘર, ઇચ્છામૃત્યુ ન મળ્યું તો કરી આત્મહત્યા

ધમતરી (છત્તીસગઢ): છત્તીસગઢમાં ગયા વર્ષે મહિલા આયોગ પાસે ઇચ્છામૃત્યુ માંગનારી એક મહિલાઓ આખરે જીંદગીથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરી લીધી. મહિલાના પતિએ તેને ગેરકાયદે સંબંધોની શંકામાં છોડી દીધી હતી. ત્યારબાદ મહિલા પોતાના 11 વર્ષના બાળક સાથે દર-દરની ઠોકરો ખાઈ રહી હતી. છેવટે જીવનની મુશ્કેલીઓથી હારી જઇને મહિલાએ શુક્રવારે ઝેર ખાઈને પોતાનો જીવ આપી દીધો. ન રોજગાર ન આજીવિકાનું કોઇ અન્ય સાધન - જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, સવિતા ખંડેલવાલ નામની આ મહિલા પાસે ન તો કોઇ રોજગાર હતો અને ન તો આજીવિકાનું અન્ય કોઇ સાધન. તેના પતિ અખિલેશ ખંડેલવાલે તેને એક IPS અધિકારી સાથે ગેરકાયદે સંબંધો હોવાનો આરોપ લગાવીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી હતી. - જોકે મળતી માહિતી પ્રમાણે, જે આઇજી સ્તરના અધિકારી સાથે સવિતાના ગેરકાયદે સંબંધો જણાવવામાં આવી રહ્યા છે તેના સવિતાના પરિવાર સાથે સારા સંબંધો છે.

- સવિતા ખંડેલવાલ ગયા વર્ષે ઘરેલુ હિંસા અને પતિ દ્વારા પ્રતાડિત કરવાની ફરિયાદ લઇને મહિલા આયોગની ઓફિસની બહાર ધરણા પર બેઠી હતી.

- ત્યારે આયોગના ઓફિસરો અને તેના પરિવારજનોએ તેને સમજાવીને ઘરે પાછી મોકલી દીધી હતી. સવિતાએ માંગ કરી હતી કે IPS અધિકારી પોતે તેના પતિ અને પરિવારજનોને હકીકત જણાવે, પરંતુ તે અધિકારીએ આ ઘટનાને લઇને ન તો કોઇ પ્રતિક્રિયા જાહેર કરી અને ન તેના પરિવારને કોઇ પ્રકારની સ્પષ્ટતા કરી.

- એક વર્ષ પછી પણ જ્યારે કોઇ ઉકેલ ન આવ્યો તો કંટાળીને સવિતાએ આત્મહત્યા કરી લીધી. તેણે ધમતરી જિલ્લાના કલેક્ટર અને એસપીને પણ ફરિયાદ કરીને ન્યાય અપાવવા માટે વિનંતી કરી હતી, પરંતુ એડમિનિસ્ટ્રેશને એમ કહીને કાર્યવાહીની ના પાડી દીધી હતી કે પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદને સ્થાનિક કોર્ટ રદ કરી ચૂકી છે. આ પણ વાંચો: લગ્નના 4 દિવસમાં જ વિધવા થઈ ગઈ દુલ્હન, પતિએ કરી લીધી આત્મહત્યા બેંકે પણ કરી દીધી હતી બેઘર - જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અખિલેશ ખંડેલવાલથી અલગ થયા પછી સવિતા ધમતરીની અમલતાસ કોલોનીમાં એક મકાનમાં પોતાના દીકરા સાથે રહેતી હતી. 18 જૂનના રોજ બેંકે મકાનનું ભાડું જમા ન થવાને કારણે તે મકાનને સીલ કીરને પોતાના કબ્જામાં લઇ લીધું હતું. - ત્યારબાદ સવિતા પાડોશના જ એક મંદિરમાં રહેવા લાગી. સવિતા પોતાના બાળકની કસ્ટડી અને સંપત્તિને લઇને 8 વર્ષથી પોતાના પતિ વિરુદ્ધ કાયદાકીય લડાઇ લડી રહી હતી. ધમતરીના મોટા ઉદ્યોગપતિના ઘરમાં તેના લગ્ન થયા હતા.

- સવિતાની આત્મહત્યાએ મહિલા આયોગના કામકાજ પર પણ સવાલો ઉઠાવી દીધા છે. વીતેલા 2-3 વર્ષોથી તેની તમામ ફરિયાદો આયોગની ઓફિસમાં ધૂળ ખાઇ રહી છે.

- જોકે તેના મોત પછી પ્રતિક્રિયા દર્શાવતા મહિલા આયોગની અધ્યક્ષ હર્ષિતા પાંડેએ કહ્યું કે આ મામલો ખૂબ પેચીદો હતો અને કોર્ટમાં પણ કન્સીડરેશનમાં હતો.

- તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, આયોગની પોતાની મર્યાદાઓ છે અને એટલે તેઓ વધુ કશું કરી ન શક્યા. હાલ પોલીસે તેનું શબ પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દીધું છે.

