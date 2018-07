UP: મહિલા ચોર પકડાઇ જવાના ડરથી ગળી ગઇ ઝૂમકા, X-Ray કરાવ્યો તો મળ્યા પેટમાં

ગોરખપુર: યુપીના ગોરખરપુરમાં એક વિચિત્ર મામલો સામે આવ્યો છે. અહીંની એક જ્વેલરી શોપમાં ચોરી પછી પકડાઇ જવાના ડરથી મહિલા તેણે ચોરેલાં ઝૂમકા ગળી ગઇ. શંકા થવા પર દુકાનદારે જ્યારે મહિલાનો એક્સ-રે કરાવ્યો તો તેની ચોરી પકડાઇ ગઇ. સચ્ચાઇ સામે આવ્યા પછી મહિલાએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો. મહિલાના પેટમાં મળ્યા 5 હજારના ઝૂમકા - મામલો ગોરખપુર જિલ્લાના પિપરાઇચ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જંગલ ધૂસડનો છે. અહીંયા રાજેન્દ્ર નિષાદની જ્વેલરીની દુકાન છે. ગુરૂવારે ઊર્મિલા નામની મહિલા અહીંયા ઝૂમકા ખરીદવા આવી હતી. - તેણે રાજેન્દ્રને ઝૂમકા બતાવવા માટે કહ્યું. આ દરમિયાન સ્ટાફનું ધ્યાન હટતાં જ મહિલાએ ઝૂમકા ચોરી લીધા. જોકે, એક ઝૂમકા ન દેખાતા દુકાનમાં હોબાળો મચી ગયો.

- પછી દુકાનમાં હાજર ગ્રાહકોની તપાસ કરવાની વાત થઇ. ત્યારે પકડાઇ જવાના ડરથી મહિલા ઝૂમકા ગળી ગઇ. આવું કરતા કેટલાક લોકોએ તેને જોઇ લીધી હતી. ઝૂમકાની કિંમત પાંચ હજાર રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: 80 લાખ રૂપિયાની કરી ચોરી, હૃદયપરિવર્તન થયું તો મથુરા જઇ રૂ.16 લાખનું કર્યું પ્રાયશ્ચિત સામે આવ્યું મહિલાનું સત્ય - ત્યારબાદ પૂછપરછમાં જ્યારે મહિલાએ ચોરીની વાત ન કબૂલી, તો દુકાનદાર પાસેની હોસ્પિટલ લઇ ગયો, જ્યાં એક્સ-રે કરાવતા તેની પોલ ખૂલી ગઇ. - જોકે, મહિલા વિરુદ્ધ દુકાનદારે કોઇ ફરિયાદ નોંધાવી નથી. પરંતુ ચોરીની આ ઘટના શહેરમાં ઘણો ચર્ચાનો વિષય બની છે.

