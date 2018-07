હરિયાણા: પત્નીના ખરાબ ચાલ-ચલનથી પતિને થઇ શંકા, પછી સામે આવ્યું અન્ય 4 લગ્નોનું રહસ્ય

અમ્બાલા: લોકોની મજબૂરીઓનો ફાયદો ઉઠાવીને પહેલા તેમની સાથે લગ્ન કરી લેવા અને પછી તેમના પર દબાણ કરીને પૈસા પડાવવા, આ જ ધંધો છે કવિતા ધમીજા નામની મહિલાનો. કવિતા પોતાના પિતા ગુરૂચરણ અને ચોથા પતિ ઓમપ્રકાશની સાથે મળીને એક ગેંગ ચલાવી રહી છે. આ આરોપ કવિતાના પાંચમા પતિ પૂર્ણચંદ સૈનીએ લગાવ્યા છે. સૈની એક બીએસએનએલ કર્મચારી છે. કવિતા તેના જેવા 3 અન્ય લોકોની સાથે લગ્ન કરીને તેમની ઠગી ચૂકી છે. તેમની પાસેથી આશરે 17 લાખ રૂપિયા અને સોનુ લઇને ફરાર થઇ ચૂકી છે. પાંચમા પતિની ફરિયાદ પર પોલીસે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આ હતો આખો મામલો - અંબાલા કેન્ટના વશિષ્ઠ નગરમાં રહેતા પૂર્ણચંદ સૈનીની પહેલી પત્નીનું 2010માં અવસાન થઇ ગયું હતું. સૈનીને પહેલી પત્નીથી 2 બાળકો છે. બાળકોની સારસંભાળ માટે સૈનીને પત્ની અને બાળકો માટે માની જરૂર લાગી. તેમણે એક જાહેરાત આપી જેને જોઇને કરનાલ જિલ્લાથી ગુરૂચરણનો ફોન આવ્યો. તેમણે દીકરી કવિતાના લગ્ન માટે વાત કરી. - ગુરૂચરણે પૂર્ણચંદ સૈનીને જણાવ્યું કે તેની દીકરીના લગ્ન કરનાલમાં રહેલા રાધેશ્યામ સાથે થયા હતા. લગ્ન પછી કવિતાને 2 બાળકો થયા, પરંતુ પતિ સાથે અણબનાવને કારણે બંનેના છૂટાછેડા થઇ ગયા. છોકરો રાધેશ્યામ પાસે રહે છે અને દીકરી કરનાલમાં રહે છે.

- તેમણે સૈનીને વિશ્વાસમાં લેવા માટે છૂટાછેડાની કોપી પણ બતાવી. વાત નક્કી થયા પછી સૈની અને કવિતાએ 7 નવેમ્બર, 2010ના રોજ લગ્ન કરી લીધા. આ પણ વાંચો: સેનામાં નોકરી અપાવવાના બહાને ઠગ્યા રૂ.50 લાખ, નકલી લેફ્ટનન્ટ બનીને કર્યા'તા લગ્ન કવિતા અને તેની દીકરીના ચાલ-ચલન જોઇને થઇ શંકા - સૈનીએ જણાવ્યું કે લગ્નના કેટલાક સમય સુધી કવિતા બરાબર રહી, પરંતુ પછી તેણે દારૂ પીવાનું શરૂ કરી દીધું. તે બાળકો માટે જમવાનું પણ નહોતી બનાવતી. જ્યારે તે ઘરની બહાર હોય ત્યારે ઓમપ્રકાશ નામના વ્યક્તિને ઘરે બોલાવી લેતી હતી. - પૂછવા પર કવિતાએ તેને પોતાનો દૂરનો ભાઈ જણાવ્યો અને કહ્યું કે તે વકીલ છે. કવિતા વગર જણાવ્યે ઘરની બહાર ચાલી જતી હતી અને 4-4 દિવસો સુધી ગાયબ રહેતી હતી. ઓમપ્રકાશ સાથે તેના ગેરકાયદે સંબંધો હતા.

- એટલું જ નહીં, થોડાક સમય પછી કવિતા પોતાની દીકરીને પણ ઘરે લઇ આવી. તેનું સ્કૂલમાં એડમિશન કરાવી લીધું. ત્યારબાદ મેં તપાસ શરૂ કરી દીધી તો કવિતાના અન્ય 4 લગ્નો વિશે જાણકારી મળી.

