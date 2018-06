શિકંજીની વાતે ઝઘડો થતાં મા બાળકો સાથે કૂદી કુંડમાં, પાણી ઓછું હોવાથી બચી ગઇ, માસૂમોના મોત

સરદારશહેર (ચુરૂ/રાજસ્થાન): ચુરૂ જિલ્લામાં શનિવારે રાતે એક પરિણીતા 2 માસૂમ બાળકોને લઇને કુંડમાં કૂદી ગઈ. લગભગ 6 ફૂટ ઊંડા કુંડમાં માત્ર 4 ફૂટ જ પાણી હોવાથી મહિલાનો જીવ તો બચી ગયો પરંતુ તેના બંને બાળકો પાણીમાં ડૂબી ગયાં અને તેમના મોત થઇ ગયા. આ ઘટના પાછળ પારિવારિક ક્લેશની વાત સામે આવી છે. આ હતો મામલો - શનિવારે નણંદ અને ભાભી વચ્ચે શિકંજીની વાતને લઇને ઝઘડો થઇ ગયો. નણંદે શિકંજી આપવાની ના પાડતા નારાજ થયેલી ભાભીએ આ ખતરનાક પગલું ઉઠાવ્યું. - પરિવારજનોએ રવિવારે સવારે ગામના લોકોને આ વાતની જાણકારી આપી અને ત્યારબાદ બંને માસૂમોના શબ દફનાવી દીધા. આ દરમિયાન કોઇએ પોલીસને જાણ કરી દીધી.

- પોલીસે હત્યા, આત્મહત્યાનો પ્રયાસ તેમજ પુરાવા છુપાવીને ચૂપચાપ માસૂમોને દફનાવી દેવાના આરોપમાં મહિલા સહિત ઘણા લોકો વિરુદ્ધ મામલો નોંધી લીધો છે. મહિલાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: પિતાએ મારી તો બે માળના મકાનની અગાસી પરથી કૂદી ગઇ દીકરી, વીડિયો વાયરલ શિકંજી ન આપવાથી ભાભી થઈ નારાજ - મામલો ચુરૂ જિલ્લાના સરદારશહેર વિસ્તારનો છે. પોલીસ સ્ટેશન અધિકારી પુષ્પેન્દ્ર ઝાઝડિયાએ જણાવ્યું કે રામચંદ્ર શિનવારે સરદારશહેરની હોસ્પિટલમાં દાખલ એક સંબંધીને મળવા માટે પત્ની સંતોષ અને દીકરા રામનિવાસ સાથે ગયો હતો. - આ દરમિયાન ઘરે રામનિવાસની પત્ની સુનીતા, તેના ત્રણ બાળકો અને સુનીતાની બે નણંદ ઘરે હતી.

- સાંજે 4 વાગે નણંદોએ શિકંજી બનાવી હતી પરંતુ ભાભી સુનીતાને આપી નહીં. આટલી વાતે તે નારાજ થઈ ગઈ. ઘટના પછી સાસરીવાળાઓએ મહિલાને પિયર મોકલી દીધી.

Click here to read that Woman jumped into well with 2 children after quarelling with sister in law at Rajasthan.