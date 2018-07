ઇંદોરમાં એક મહિલાની વિચિત્ર માંગણી, 'મારે પતિ અને પ્રેમી બંને સાથે રહેવું છે'

ઇંદોર: મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘણીવાર અફેર, ત્રાસ, લિવ-ઇન રિલેશનશીપ જેવા મામલાઓ આવે છે. પરંતુ બુધવારે શહેરના મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં વિચિત્ર મામલો સામે આવ્યો છે. એક મહિલાએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેને પતિ અને પ્રેમી બંને સાથે રહેવું છે. મહિલાની વાતો સાંભળીને એકવાર તો પોલીસ હેરાન રહી ગઇ. મહિલાને ઘણું સમજાવી પણ તે ન માની. આખરે મહિલાના પ્રેમીને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યો અને તે માની ગયો. પતિએ મારપીટ કરીને મહિલાને કાઢી મૂકી હતી ઘરની બહાર - ઇંદોરના મહિલા પોલીસ સ્ટેશને એક મહિલા પહોંચી અને રડતા-રડતા પોલીસને જણાવ્યું કે તેના પતિએ તેને મારપીટ કરીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી છે. જ્યારે પોલીસે તેને પૂછ્યું કે પતિએ તેને કેમ મારી? તો તેણે કોઇ જવાબ ન આપ્યો અને રડતી રહી. - પોલીસે મહિલાના પતિને બોલાવીને પૂછ્યું કે તેને કેમ મારી? પતિએ જણાવ્યું- તેની પત્નીનો એક યુવક સાથે પ્રેમપ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે. જ્યારે તે કામ પર જાય છે તો પત્ની પોતાના પ્રેમીને મળવા જાય છે. આ વાતને લઇને બંને વચ્ચે ઘણીવાર ઝઘડો થાય છે.

- પતિએ કહ્યું કે મેં ઘણીવાર પત્નીને યુવતને મળવા જવાની ના પાડી પરંતુ તે માનતી નથી. બુધવારે મેં પત્ની અને તેના પ્રેમીને રંગેહાથ પકડી લીધા. આ કારણે મેં તેને મારી અને ઘરમાંથી બહાર કાઢી મૂકી. આ પણ વાંચો: માતાની અંતિમવિધિમાં સ્મશાનમાં બની વિચિત્ર ઘટના, દીકરાએ ગુમાવ્યો જીવ મહિલાએ કહ્યું- હા એક યુવકને પ્રેમ કરું છું - પોલીસે જ્યારે મહિલાને પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું- હા, તે એક યુવકને પ્રેમ કરે છે. ઘણીવાર તેને મળવા પણ જાય છે. પોલીસે તેને સમજાવ્યું કે તે યુવકને છોડી દે અને પતિ સાથે રહે પરંતુ મહિલાએ ના પાડી દીધી.

- મહિલાનું કહેવું હતું કે તે પતિ અને પ્રેમી બંને સાથે રહેવા માંગે છે. પોલીસના ઘણા સમજાવ્યા પછી પણ તે ન માની તો પોલીસે મહિલાના પ્રેમીને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યો અને તેને સમજાવ્યો. પ્રેમીએ મહિલાને ક્યારેય ન મળવાનું વચન આપ્યું.

