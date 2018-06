બેદરકારીથી સેલ્ફી લેવાનું પડ્યું ભારે, 600 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં પડી મહિલા

મુંબઈ: રાયગઢ જિલ્લામાં આવેલા માથેરાન હિલ સ્ટેશન પર સેલ્ફી લેવા દરમિયાન બેદરકારી દાખવવાને કારણે એક મહિલા ઊંડી ખીણમાં જઇને પડી. બુધવારે સવારે મહિલાનું શબ ખીણમાંથી મળી આવ્યું છે. પગ લપસી જતા થયો અકસ્માત - દિલ્હીમાં રહેતી 35 વર્ષીય સરિતા ચૌહાણ મંગળવારે પોતાના પતિ સાથે માથેરાન ફરવા આવી હતી. સાંજે 6 વાગે તેઓ પોતાના બાળકો અને પતિ સાથે લુઈસ પોઇન્ટ પર પહોંચી અને એક કિનારે ઊભા રહીને સેલ્ફી લઈ રહી હતી. આ દરમિયાન સરિતાનો પગ લપસ્યો અને તે 500થી 600 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં જઇને પડી. આ પણ વાંચો: મરેલો સમજીને દીપડા સાથે લઈ રહ્યાં હતા સેલ્ફી, પછી થઈ પરેશાન કરનારી ઘટના મોડી રાતે સુધી થઈ શોધ - ઘટના પછી સ્થાનિક પોલીસને આની જાણ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ મહિલાની શોધ શરૂ થઈ. મોડી રાત સુધી મહિલાની શોધ થયા બાદ બુધવારે સવારે મહિલાનું શબ ઝાડીઓની વચ્ચેથી મળી આવ્યું છે. પોલીસે શબને કબ્જામાં લઇને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યું છે.

