13ની ઉંમરે થયા લગ્ન, ફેરા વખતે 20 વર્ષનો વરરાજા સાસરે જઈને 35 વર્ષનો આધેડ પતિ બન્યો

જયપુર: પિતાએ 13 વર્ષની ઉંમરે લગ્ન કરાવી દીધા હતા. જ્યારે લગ્ન કરાવ્યા ત્યારે 20 વર્ષનો યુવક બતાવવામાં આવ્યો હતો પરંતુ જ્યારે તે સાસરે પહોંચી ત્યારે તેને ખબર પડી કે તેના એક આધેડ સાથે લગ્ન કરાવી દેવામાં આવ્યા હતા. લગ્ન પછીથી જ પતિ અને દિયર તેની સાથે દુષ્કર્મ કરતા હતા. તેઓ પીડિતાને નશાનું ઈન્જેક્શન આપીને પાંચ-પાંચ દિવસ બેભાન રાખતા હતા. ધૌલપુરની એક મહિલાએ 6 જુલાઈએ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન જઈને પતિ અને દિયર સામે ફરિયાદ નોંધાવીને આ આરોપ લગાવ્યા છે. પતિ અને દિયર બંને દીકરીઓ સાથે કરતા મારઝૂડ

- મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલી ફરિયાદમાં પીડિતાએ જણાવ્યું છે કે, તેનો પતિ અને તેનો દિયર પણ તેની બંને દીકરીઓ સાથે મારઝૂડ કરતો હતો.

- પોલીસે મહિલાનું નિવેદન નોંધી લીધું છે અને તેની મેડિકલ તપાસ પણ કરાવવામાં આવી છે.

- પીડિતાએ જણાવ્યું કે, તે તેના માતા-પિતાની એકની એક દીકરી છે. તે 10 દિવસ પહેલાં જ સાસરેથી ભાગીને આવી છે. લગ્ન પછીથી જ તેના સાસરી વાળાએ તેને ઘરમાં કેદ કરી લીધી હતી. તેના પતિએ જબરજસ્તી તેના નાના ભાઈ સાથે તેના આડા સંબંધ બનાવડાવ્યા હતા. પતિએ નાની દીકરીના પગે બટકાં ભરી લીધા, ખૂબ કરતા મારઝૂડ

- પીડિતાએ જણાવ્યું કે, તેણે ટ્વિન્સ દીકરીઓને જન્મ આપ્યો હતો. થોડા દિવસ પહેલાં પતિએ નાની છોકરીના પગે ખૂબ ખરાબ રીતે બટકાં ભરી લીધા હતાં. તેનો પતિ આંતરે દિવસે તેની અને દીકરીઓની સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. મહિલાએ બંને બાળકીઓને બચાવવા માટે પણ પોલીસની મદદ માગી હતી. પતિએ આપી માતા-પિતાને મારી નાખવાની ધમકી

- પીડિતાએ જણાવ્યું કે, તે 10 દિવસ પહેલાં જ તેના પતિને ઘરેથી ભાગીને આવી છે. ત્યારપછી તેની સાસરી પાસે રહેતા અમુક બદમાશ લોકો તેના ઘરે પહોંચ્યા હતા અને પીડિતાને ફરી તેના પતિ પાસે પરત જવા કહ્યું હતું. પતિએ બદમાશો સાથે ધમકી અપાવી હતી કે જો તે તેના ઘરે પરત નહીં જાય તો તેના માતા-પિતાની હત્યા કરી દેવામાં આવશે. ધમકી પછી પીડિતા ફરી 9 જુલાઈએ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને તેની વાત જણાવી હતી. એક વર્ષ પહેલાં પણ કરી હતી ફરિયાદ, બદમાશોએ રાજીપો કરાવડાવ્યો હતો

- મહિલાએ જણાવ્યું કે, 1 વર્ષ પહેલાં પણ જ્યારે તેને બહુ પરેશાન કરવામાં આવી ત્યારે તેણે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પરંતુ અમુક લોકોએ સામાજિક દબાણના પગલે રાજીપો કરાવી લીધો હતો. તે પછી પણ પતિ અને દિયરનું વર્તન બદલાયુ નહતું. તેઓ આંતરે દિવસે પીડિતા સાથે દુષ્કર્મ અને બાળકીઓ સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. ઘણી વાર બંનેએ પીડિતા અને બંને છોકરીઓને ઘરની બહાર કાઢવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો. ત્યારપછી લોકો સમજાવતા અને થોડા સમય માટે ઝઘડાનો ઉકેલ આવી જતો.

- પોલીસે જણાવ્યું કે, તેમણે પીડિતા તરફથી ફરિયાદ નોંધી લીધી છે અને હવે તેઓ તપાસ કરી રહ્યા છે.

