પત્નીએ કરાવી દીધી કોન્સ્ટેબલ પતિની હત્યા, દીકરીને અપાવવા માંગતી'તી રહેમની નોકરી

શાહજહાંપુર (યુપી): શહેરમાં 24 જૂનના રોજ ગટરમાં મળેલી કોન્સ્ટેબલની લાશ મામલે બહુ મોટો ખુલાસો થયો છે. આરોપ છે કે દીકરીઓ સાથે મળીને પત્નીએ જ એક લાખ રૂપિયાની સુપારી આપીને કોન્સ્ટેબલની હત્યા કરાવી હતી. આરોપી પત્નીનું કહેવું છે કે પતિ દીકરીઓના પહેરવેશ અને તેમના ચારિત્ર્ય પર શંકા કરતો હતો. દીકરીને રહેમની નોકરી મળી જાય એટલા માટે તેની હત્યા કરાવી દીધી. આરોપી દીકરીઓ અને પત્નીને કોર્ટમાં હાજર કર્યા પછી જેલ મોકલી દેવામાં આવી છે. પોલીસ હત્યાને અંજામ આપનારા 2 સુપારી કિલરની શોધમાં લાગેલી છે. પત્નીને બનેવી સાથે હતા ગેરકાયદે સંબંધો - રવિવારે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એમન જઇ જલાલ નગર વિસ્તારમાં કોન્સ્ટેબલ મહેરબાન અલી ખાંની લાશ ગટરમાં પડેલી મળી હતી. મૃતક પોલીસ લાઇનમાં વાયરલેસ ઓફિસમાં તહેનાત હતા. પરિવારજનોએ હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતક કોન્સ્ટેબલના જમાઇની ફરિયાદના આધારે મામલો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી દીધી. - ગ્રામીણ એસપી સુભાષચંદ્ર શાક્યએ જણાવ્યું કે મૃતક કોન્સ્ટેબલના ઘરની સામે તેના જમાઇના ઘરે સીસીટીવી લાગેલું હતું. પોલીસે જ્યારે ફૂટેજ ચકાસી તો બે યુવકો મુઝફ્ફરનગર આવતા દેખાયા.

- પોલીસે પરિવારજનોને તેમના વિશે પૂછ્યું, તો તેઓ ગેરમાર્ગે દોરવા લાગ્યા. સખ્તાઇથી પૂછપરછ કરતાં પત્ની ઝાહિદાની હિંમત તૂટી ગઇ અને તેણે બનેવી સાથે ગેરકાયદે સંબંધો હોવાની વાત કબૂલી. પતિને આ વાતની જાણ થઇ ગઇ હતી, જેને લઇને બંને વચ્ચે ઝઘડો થતો હતો. આ પણ વાંચો: 2 મહિના પહેલાં અફેરના કારણે દીકરીની થઈ હતી હત્યા, હવે ગરનાળામાંથી મળી કોનસ્ટેબલ પિતાની લાશ પત્ની બોલી- દીકરીઓ સાથે કરતો હતો ગાળાગાળી - આરોપી પત્નીએ જણાવ્યું કે તેને 4 દીકરીઓ છે. પતિ તેમના પહેરવેશનો વિરોધ કરતો હતો. દીકરીઓના રહેન-સહેનને લઇને પણ તેને તકલીફ હતી. - તેણે કહ્યું કે, "મને અને મારી દીકરીઓને તે ગંદી-ગંદી ગાળો આપતો હતો. પરે થઇને અમે તેની હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો. પછી મુઝફ્ફરનગરમાં રહેતા સંબંધીઓ કાસિમ અને તહેસીનને હત્યાના બદલામાં એક લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી."

- "ત્યારબાદ તેઓ પણ અમારા પ્લાનમાં સામેલ થઇ ગયા. 23 જૂનના રોજ બંને ઘરે આવી ગયા. તે પછી ડ્યૂટી પરથી પાછા ફરેલા પતિનું ગળું દબાવીને તેને બેભાન કરી દીધો. પછી દીવાલ પર તેમનું માથું ત્યાં સુધી માર્યું, જ્યાં સુધી તેમને મોત ન આવી ગઇ." પતિથી છૂટકારો મેળવીને દીકરીને અપાવવા માંગતી હતી રહેમની નોકરી - હત્યા પછી લગભગ 11 કલાક સુધી મા-દીકરીઓએ શબને ઘરમાં છુપાવીને રાખ્યું. ત્યારબાદ બંને યુવકોની મદદથી રાતે બાઇકથી બોડી લઇ જઇને ગટરમાં ફેંકી દીધું. - આરોપી પત્નીનું કહેવું છે કે પતિથી છૂટકારો મેળવીને દીકરીને રહેમની નોકરી અપાવવા માંગતી હતી. સુપારીમાં આપવામાં આવેલી રકમમાંથી 65 હજાર રૂપિયા આરોપી પત્નીએ 5 જૂનના રોજ પતિના ખાતામાંથી કાઢી લીધા હતા. બાકી પૈસા પછીથી આપવાની વાત થઇ હતી. અફેરના કારણે થઇ હતી દીકરીની હત્યા - બે મહિના પહેલા મૃતકની એક દીકરીની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી. મોટી દીકરીનું અફેર અરશદ નામના એક યુવક સાથે ચાલી રહ્યું હતું. પરંતુ, આ દરમિયાન અરશદને તેની નાની બહેન ઝીનત પસંદ આવી ગઇ. આ કારણે ટ્યુશનથી પાછા ફરતા સમયે તેણે મોટી બહેનની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી હતી.

Click here to read that Wife killed her constable husband with help of her daughters in Shahjahanpur, UP.