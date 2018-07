વોટ્સએપનો સરકારને જવાબ- અફવા ફેલાવતા મેસેજને રોકવા આવશે નવું ફીચર

નવી દિલ્હીઃ અફવાઓ અને ભડકાવતા સંદેશ ફેલાવાના કારણે થતી હિંસક ઘટનાઓ પર બુધવારે વોટ્સએપને કેન્દ્રને પોતાનો જવાબ આપ્યો. કંપનીએ કહ્યું કે ભારતમાં મોબ લિંચિંગના વધતા મામલા ડરાવનારા છે, તેના માટે અમે અમારા પ્લેટફોર્મમાં સુધારો કરીશું. વોટ્સએપે જણાવ્યું કે અમે ભારત માટે નવું ફીચર ટેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. તેના દ્વારા ગ્રુપમાં મેસેજ આવતા એ જાણવા મળશે કે મેસેજ સેન્ડરે લખ્યો છે કે પછી તેને અફવા ફેલાવવાના ઉદ્દેશ્યથી ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફીચર ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. હિંસાને કારણ બનતા સંદેશાઓ રોકવા તાત્કાલિક પગલાં લો- સરકાર

મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેક્નોલોજીએ મંગળવારે વોટ્સએપને ચેતવણી આપી હતી કે હિંસાનું કારણ બનતા સંદેશાઓ રોકવા માટે તાત્કાલિક પગલા લે. સરકારે કંપનીને કહ્યું હતું કે તમે જવાબદારીથી ભાગી ન શકો. બીજી તરફ, સુપ્રીમ કોર્ટે પણ મંગળવારે કહ્યું હતું કે આ પ્રકારની હિંસક ઘટનાઓ અપરાધ છે, કોઈને પણ કાયદો હાથમાં લેવાનો હક નથી. કોર્ટે પણ કહ્યું હતું કે આ ઘટનાઓ રોકવી રાજ્યોની જવાબદારી છે. આ પડકાર છે, એક સાથે કામ કરવાની જરૂર

વોટ્સએપે મંત્રાલયને કહ્યું, "ભારત સરકારની જેમ અમે પણ આ પ્રકારની હિંસાને લઈને ચિંતિત છીએ. આપે જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે, તેની પર અમે તાત્કાલિક કામ કરવા માગીએ છીએ. અમારું માનવું છે કે આ એક પડકાર છે. તેના માટે સરકાર, સિવિલ સોસાયટી અને ટેક્નોલોજી કંપનીઓને એક સાથે કામ કરવાની જરૂર છે. જે ફિચરનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, તે ગ્રુપ મેમ્બર્સને વિચારવા મજબૂર કરશે." અમે દુરપયોગ થતો અટકાવવતા પગલા લીધા

કંપનીએ કહ્યું, "અમે લોકોની સુરક્ષાની ચિંતા કરીએ છીએ. એટલા માટે અમે તેનું ધ્યાન રાખતા અમારી એપ ડિઝાઈન કરી હતી. અમે બે પ્રકારનો રસ્તો અપનાવ્યો. લોકોને નિયંત્રણ અને જાણકારી આપી જેથી તેઓ સુરક્ષિત રહી શકે અને અમારી તરફથી વોટ્સએપનો દુરપયોગ રોકવા માટે પણ કામ કર્યું. અમે પ્રોડક્ટ કન્ટ્રોલ, ડિજિટલ લિટરેસી, ફેક્ટ ચેકિંગ એડવોકેસી અને દુર્વ્યવહાર રોકવા માટે સુરક્ષાત્મક પગલા ભર્યા." તપાસ એજન્સીઓ-પોલીસને સહયોગ કરવા તત્પર

વોટ્સએપે કહ્યું, "અમે અપરાધીઓની તપાસ દરમિયાન એજન્સીઓની મદદ પણ કરીએ છીએ. આગામી સમયમાં અમે તેમની સાથે મળી કેટલાક કાર્યક્રમ હાથ ધરીશું, જેથી તેમના અધિકારી એ સમજી શકે કે તપાસ દરમિયાન અમે તેમની કયા પ્રકારે મદદ કરી શકીએ છીએ. અમે તેના માટે પણ શક્ય એટલા પ્રયાસ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ કે અમારું પ્લેટફોર્મ લોકલ પોલીસ માટે સાધનની જેમ ઉપયોગી બને."

WhatsApp on Wednesday listed a slew of measures aimed at preventing the spread of false information capable of inciting mob violence or creating social disharmony in India.