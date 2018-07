જબલપુરઃ ખ્યાતનામ લેખક અને ચિત્રકાર અમૃતલાલ વેગડનું નિધન

જબલપુર: હિંદી અને ગુજરાતી ભાષાના પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર, નર્મદાના ચિંતક તેમજ ખ્યાતનામ ચિત્રકાર અમૃતલાલ વેગડનું શુક્રવારે 90 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. ઘણા દિવસોથી તેમની તબિયત ખરાબ હતી અને તેઓ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા. અમૃતલાલ વેગડનું નામ એવા પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકારોમાં સામેલ છે, જેમણે પર્યાવરણ માટે ઊંડું ચિંતન તો કર્યું જ છે, તે ઉપરાંત તેમણે પોતે નર્મદા પરિક્રમા કરીને મા નર્મદાના પાલવમાં રહેલી જૈવ વિવિધતાને દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરી છે. તેમના મૃત્યુના સમાચારથી રાજ્યભરના તેમના પ્રશંસકો અને ચાહકોમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઇ છે. હોસ્પિટલ અને તેમના ઘરે શુભચિંતકોની ભીડ જમા થઇ ગઇ છે. માખનલાલ ચતુર્વેદી વિશ્વવિદ્યાલયે ડિ-લિટની પદવીથી નવાજ્યા - શ્રી અમૃતલાલ વેગડના અંતિમ સંસ્કાર આજે સાંજે જ ગ્વારીઘાટમાં કરવામાં આવશે. પારિવારિક સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, વેગડ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વેન્ટિલેટર પર હતા. તાજેતરમાં જ માખનલાલ ચતુર્વેદી વિશ્વવિદ્યાલયે તેમને ડી-લિટની પદવી પ્રદાન કરી હતી. - અમૃતલાલજીનો જન્મ કચ્છના એક નાનકડા પરિવારમાં થયો હતો. તેમણે શાંતિનિકેતનમાં વિશ્વભારતી વિશ્વવિદ્યાલયથી શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. 1948થી 1953 દરમિયાન નંદલાલ બોઝ જેવા સક્ષમ શિક્ષકોના સાનિધ્યમાં તેઓ પ્રકૃતિ અને તેની સુંદરતાની સરાહના કરવાનું શીખ્યા.

- તેમણે પાણીના રંગોમાં કામ કરવાનું પ્રશિક્ષણ મેળવ્યું હતું, પરંતુ તેઓ તેલના રંગોમાં પણ પેઇન્ટ કરતા હતા. જબલપુર પરત ફર્યા બાદ તેઓ જબલપુરમાં લલિતકલા સંસ્થાનમાં શિક્ષક તરીકે જોડાયા.

- શાંતિનિકેતનમાં અભ્યાસ કરતી વખતે એક વિદ્યાર્થી પ્રોજેક્ટ તરીકે લખવામાં આવેલી તેમની વાર્તા 'બેટલફિલ્ડમાં અહિંસાનો પરિચય' 1968માં પ્રકાશિત પ્રસિદ્ધ પુસ્તક 'ગાંધી-ગંગા'નો હિસ્સો રહી છે. સાહિત્યસર્જન માટે સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા - 2004માં અમૃતલાલ વેગડને તેમના સાહિત્ય સર્જન માટે સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર અને મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય સાહિત્ય પુરસ્કાર, તેમજ તેમના વિભિન્ન કાર્યો માટે રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. - તેમનું હિંદીનું સૌથી પ્રસિદ્ધ પુસ્તક 'નર્મદા કી પરિક્રમા' છે. ગુજરાતી ભાષામાં સૌંદર્યાણી નદી નર્મદા (યાત્રા) અને પરિક્રમા નર્મદા માયાની માટે તેમણે ઘણા પુરસ્કાર મેળવ્યા છે. - તેમના અન્ય પુસ્તકો 'અમૃતસ્યા નર્મદા' અને 'તેરે તેરે નર્મદા' છે. આ પુસ્તકોનો અનુવાદ ગુજરાતી (તેમણે પોતે), અંગ્રેજી, બંગાળી અને મરાઠી ભાષાઓમાં કરવામાં આવ્યો છે. - આ પુસ્તકો તેમણે નર્મદાને કિનારે તેમણે કરેલી પરિક્રમામાં તેમને થયેલા અનુભવોના આધારે લખ્યા છે. તેમનું પહેલું પુસ્તક 'નર્મદા સૌંદર્ય નદી' હતું. 1977માં કરી હતી પહેલી નર્મદા પરિક્રમા - તેમણે 1977માં 49 વર્ષની ઉંમરે પહેલીવાર નર્મદા પરિક્રમા કરી હતી અને વર્ષ 2006માં નર્મદાની છેલ્લી પરિક્રમા કરી હતી. - તેમના પુસ્તકોને તેમની નર્મદાયાત્રા દરમિયાન તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સ્કેચ અને કોલાજથી સજાવવામાં આવ્યાં છે.

Click here to read that Well known Writer and painter Amritlal Vegad passed away.