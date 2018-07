જાનૈયાઓની ફૂંકી'તી 21 ગાડીઓ, દુલ્હનને મંડપમાંથી ખેંચીને મારી હતી- 5 દિવસ પછી મંદિરમાં કર્યા લગ્ન

મુઝફ્ફરપુર: આ કપલના 28 જૂને લગ્ન થવાના હતા પરંતું એક ર્દુઘટનાના કારણે તેમની જાન પરત ફરી હતી. ઘટનાના 5 દિવસ પછી એટલે કે 3 જુલાઈના રોજ બંનેના મંદિરમાં સાદગીથી લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા છે. વરરાજાના પિતાએ જણાવ્યું કેમ 28 જૂને ન થઈ શક્યા લગ્ન

- ઘટના બિહારના છપરા જિલ્લાની છે.

- વરરાજાના પિતા જગન્નાથ સિંહે જણાવ્યું કે, 28 જૂને અમે જાન લઈને દુલ્હનના ઘરે પહોંચ્યા હતા. ડીજે પર ડાન્સ થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન છોકરીના ગામના જ કોઈ સભ્ય દ્વારા ગોળી ચલાવી દેવામાં આવી હતી અને તેમાં એક યુવકનું મોત થઈ ગયું હતું. ગામના લોકોને લાગ્યું કે, ગોળી વરરાજા પક્ષ તરફથી ચાલી હતી.

- ગુસ્સે થયેલા ગામના લોકોએ જાનૈયાઓ અને છોકરીના પરિવારજનો પર તૂટી પડ્યા. ટોળાએ 21 ગાડીઓ સળગાવી દીધી હતી. દુલ્હનના ઘરમાં આગ લગાડી દીધી હતી અને જાનૈયાઓને દોડાવી દોડાવીને માર્યા હતા. દુલ્હનને પણ મંડપમાંથી ઘસેડીને ખૂબ ખરાબ રીતે મારીને ગરનાળામાં નાખી દીધી હતી.

- પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચીને લોકોને શાંત કરાવ્યા હતા. આટલી મોટી ઘટના પછી અમે લગ્નની સ્થિતિમાં નહતા તેથી અમે જાન પાછી લઈ ગયા હતા. પરંતુ આ સમગ્ર ઘટના ક્રમમાં છોકરી પક્ષનો કોઈ વાંક નહતો.

- હવે જ્યારે આ વિવાદ શાંત થયો છે ત્યારે અમે હવે બંનેના લગ્ન કરાવી લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કારણકે આ ઘટનામાં છોકરીનો કોઈ વાંક નથી. છોકરી પક્ષ સાથે અમે વાત કરીને મંદીરમાં લગ્ન કરાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.

- સરૈયા એસડીપીઓ ડૉ. શંકર ઝાએ સુરક્ષાની બધી જ વ્યવસ્થા કરી હોવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. બંને પક્ષમાંથી 100 લોકો લગ્નમાં સામેલ થયા હતા. આ પણ વાંચો: પંજાબ: પૂત્રવધૂ પર સાસરિયાંઓએ ગુજાર્યો ત્રાસ, 7 વર્ષનો દીકરો માને છોડી દેવા આજીજી કરતો રહ્યો

Angry people attacked Barati and girl on the side. People burnt 21 cars. The bride s house was set on fire. After completing the marriage ceremony in the temple itself in the day, the first procession of the evening returned to Batuipur in Paru.