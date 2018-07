સ્યૂસાઇડ કે નાટક? હરિદ્વારના રાનીપુર ઝાલના વાઈરલ વીડિયો પર સસ્પેન્સ

હરિદ્વારના રાનીપુર ઝાલની એક યુવાન નેહરમાં કુદીને આપઘાત કરી લીધાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ થઈ રહ્યો છે. આ ઘટનાને લઈને અત્યાર સુધી અત્યાર સુધી કોઈપણ પ્રકારની FIR નથી થઈ. બીજી તરફ પોલીસને પણ હજી સુધી વ્યકિતની લાશ મળી નથી. આ ઘટના સ્યૂસાઇડ છે કે પછી નાટક તેના પર સસ્પેન્સ બની ગયું છે. સ્થાનિક પોલીસ હાલ આ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.

viral video man jump into the water suicide or drama in haridwar haridwar, ranipur, zala, nehar, fir, police, social media, હરિદ્રાર, રાનીપુર, ઝાલા, નેહર, સોશિયલ મીડિયા,