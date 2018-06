જવાનની હત્યા પહેલાં આતંકીઓએ બનાવ્યો વીડિયો, પૂછ્યા સવાલ

શ્રીનગર: આતંકીઓએ આર્મી જવાન ઔરંગઝેબની હત્યા પહેલાં તેમનો એક વીડિયો બનાવ્યો છે. આ વીડિયો શુક્રવાર સાંજથી સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયો છે. તેમાં આતંકીઓ ઔરંગઝેબની પોસ્ટિંગ, આતંકીઓના એન્કાઉન્ટર અને એક મેજર વિશે પૂછપરછ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઔરંગઝેબનું ગુરુવારે ત્યારે અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તે ઈદ મનાવવા તેના ઘરે જઈ રહ્યો હતો. તેમનો મૃતદેહ પુલાવામાથી મળી આવ્યો હતો. આતંકીઓએ ગોળી મારતા પહેલાં 1.5 મીનિટનો બનાવ્યો વીડિયો

- વીડિયોમાં ઔરંગઝેબ બ્લેકકલરની ટી-શર્ટ અને જીન્સમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તેને ઝાડ સાથે બાંધવામાં આવ્યો છે. આતંકીઓએ તેના પિતાનું નામ અને પોસ્ટિંગ વિશે સવાલ કર્યા હતા. તેને એવું પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, શું તે, તાલ્હા રાશિદ, મોહમ્મદ અને વસીમના એન્કાઉન્ટરમાં સામેલ હતો.

- તાલ્હા, વસીમ અને મોહમ્મદનું નવેમ્બર 2017માં એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું હતું. તાલ્હા જૈશના મુખિયા મસૂદ અઝબરનો ભત્રીજો હતો. સમીર ટાઈગરને મારનાર મેજર વિશે પૂછ્યા સવાલ - આતંકીઓએ ઔરંગઝેબને મેજર રોહિત શુક્લા વિશે પણ પૂછપરછ કરી હતી. તેમણે પૂછ્યું હતું કે, શું તું એમની સુરક્ષામાં તહેનાત હતો? મેજર શુક્લાએ આ વર્ષે જ એપ્રિલમાં હિજબુલ મુઝ્ઝાહિદ્દીનના કમાન્ડર સમીર ટાઈગરને ઠાર કરી દીધો હતો. જમ્મૂ-કાશ્મીર લાઈટ ઈન્ફ્રેન્ટ્રીના જવાન ઔરંગઝેબ શોપિયાના શાદીમર્ગમાં રોહિત શુક્લા સાથે તહેનાત હતા.

- સમીર ટાઈગરે વીડિયો મોકલીને સેનાના મેજર રોહિત શુક્લાને ધમકી આપી હતી. તેના 18 કલાક પછી જ 30 એપ્રિલે મેજર શુક્લાએ તેમની ટીમ સાથે એન્કાઉન્ટરમાં સમીર ટાઈગરને ઠાર કર્યો હતો. વીડિયોમાં આતંકી અને શહીદ જવાન વચ્ચે શું વાતચીત થઈ? આતંકી: શું નામ છે તારું?

ઔરંગઝેબ: મારું નામ ઔરંગઝેબ

આતંકી: બાપનું નામ શું છે?

ઔરંગઝેબ:

આતંકી: ક્યાં રહે છે?

ઔરંગઝેબ: પુંછમાં રહું છું

આતંકી: ડ્યૂટી ક્યાં છે તારી?

ઔરંગઝેબ: શાલીમાર, પુલવામા, શાલીમાર કેમ્પ

આતંકી: કોની સાથે હતો તું? શુક્લા સાથે

ઔરંગઝેબ: હા

આતંકી: શું ડ્યૂટી છે તારી?

ઔરંગઝેબ: હું સિપાહી છું, જે પોસ્ટ પર ડ્યૂટી કરું છું

આતંકી: તો શુક્લાનો ગાર્ડ પણ તું છે?

ઔરંગઝેબ: હા

આતંકી: તેની સાથે ઓપરેશનમાં તું જ જાય છે?

ઔરંગઝેબ: હા

આતંકી: મોહમ્મદ ભાઈના ઓપરેશનમાં પણ તું જ સાથે હતો?

ઔરંગઝેબ: ?

આતંકી: હા, તલહા

ઔરંગઝેબ: હા હું જ હતો

આતંકી: તો તલાહ લોકોનું એન્કાઉન્ટર તે કર્યું?

ઔરંગઝેબ: જી

આતંકી: લાસ્ટ એન્કાઉન્ટર પણ તે જ કર્યું હતું, જસમીનું?

ઔરંગઝેબ: નહીં

આતંકી: તો કોણે કર્યું?

ઔરંગઝેબ: મારા હાથમાં વાગી ગયું હતું.

આતંકી: શું વાગી ગયું હતું?

ઔરંગઝેબ: મારો હાથ તૂટી ગયો હતો, અંગુઠો તૂટી ગયો તો આતંકી: તેમની લાશ ખરાબ કેવી રીતે થઈ?

ઔરંગઝેબ: તે તો ફાયરથી થઈ હતી

આતંકી: ત્રણેયની લાશ ખરાબ કરી દીધી હતી?

ઔરંગઝેબ: હા, ફાયર કર્યું હતું

આતંકી: મર્યા પછી, શહીદ થયા પછી ફાયર કર્યું હતું?

ઐરંગઝેબ: જી હા આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ અન્ય તસવીરો

