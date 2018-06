ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડૂ આજે જાહેર કરશે રૂ. 125નો સિક્કો

નવી દિલ્હી: ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ વેંકૈયા નાયડૂ આજે પીસી મહાલનોબિસ જયંતીની 125મી વર્ષગાઠ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડેએ તેમના સન્માનના ભાગરૂપે રૂ. 125નો સિક્કો જાહેર કરશે. આ ઉપરાંત આજે રૂ. પાંચના પણ નવા સિક્કા જાહેર કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, મહાલનોબિસ જયંતીને સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડે તરીકે મનાવવામાં આવે છે. કારણ કે ભારતીય સ્ટેટિસ્ટિક્સ સંસ્થાની સ્થાપના મહાલનોબિસે 1931માં કરી હતી. મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઈમ્પિલિમેન્ટેશન અને ઈન્ડિયન સ્ટેટિસ્ટિક ઈન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સ્ટેટિસ્ટિક દિવસની ઉજવણી કરવા માટે 29 જૂને કોલકાતામાં એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડૂ દ્વારા પી સી મહાલનોબિસની 125મી જન્મ જયંતિના દિવસે રૂ. 125નો સિક્કો જાહેર કરવામાં આવશે. આ સાથે રૂ. 5ના પણ નવા સિક્કા ચલણમાં મુકવામાં આવશે. વર્ષ 2007માં સરકારે 29 જૂનને સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડે તરીકે જાહેર કર્યો છે. આર્થિક યોજના અને આંકડાકિય વિકાસ ક્ષેત્રે પ્રશાંત ચન્દ્ર મહાલનોબિસનું ઉલ્લેખનીય યોગદાનના કારણે તેમના સન્માનમાં ભારત સરકાર તેમના જન્મ દિવસને દર વર્ષે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ડે તરીકે મનાવે છે. આ દિવસને મનાવવાનો ઉદ્દેશ સામાજિક-આર્થિક નિયોજન અને નીતિ નિર્ધારણમાં પ્રો. મહાલનોબિસની ભૂમિકા વિશે જનતાને અને ખાસ કરીને યુવા પેઢીને જાગ્રત કરે છે અને તેમને પ્રેરણા આપે છે.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ જાહેર કરશે રૂ. 125નો સિક્કો| Venkaiah Naidu to release Rs.125 coin. The day of statistics day is to create awareness among the people about the importance of statistics in the social-economic plan.