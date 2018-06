UP: મૈનપુરીમાં પ્રાઈવેટ બસે પલટી મારી, 17નાં મોત- 35થી વધુ ઘાયલ

મૈનપુરી: ઉત્તરપ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લામાં એક મોટો રોડ અકસ્માત થયો છે. મૈનપુરીમાં તેજ સ્પીડથી બસે પલટી મારતાં 17 લોકોનાં મોત નિપજ્યાં છે, જ્યારે 35 લોકો ઘાયલ થયાં છે અને ત્રણ લોકોની સ્થિતિ ગંભીર છે. પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ બસ ડ્રાઈવર ભારે સ્પીડથી ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો, ત્યારે બસ ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ હતી અને પલટી મારી ગઈ હતી. દૂર્ઘટનાની ભયાનકતા જોઈને આશંકા સેવવામાં આવી રહી છે કે મૃતકોની સંખ્યા વધી શકે છે. પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યાં છે. મેનુપરી-ઈટાવા રોડ પર થઈ દૂર્ઘટના

- પોલીસના જણાવ્યા મુજબ દૂર્ઘટના મૈનપુરી-ઈટાવા રોડ પર ઘટી છે. ઘાયલ થયેલાં યાત્રિકોને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં છે. જ્યારે કે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલાં ત્રણ લોકોને સેફઈ મેડિકલ કોલેજમાં રેફર કરાયાં છે. બસ પહેલાં ફંગોળાઈ અને પછી ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ

- યાત્રિકોએ જણાવ્યાં મુજબ દૂર્ઘટના પહેલાં બસ થોડા સમય માટે ફંગોળાઈ હતી જે બાદ ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ અને પલટી મારી ગઈ હતી.

- યાત્રિકોનો દાવો છે કે બસના ડ્રાઈવરને ઊંઘ આવી ગઈ હશે જેના પરિણામે આ દૂર્ઘટના સર્જાઈ.

મુખ્યમંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો

- યુપીના CM ે મૈનપુરી બસ દૂર્ઘટનામાં યાત્રિકોના મોત અંગે ભારે શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેઓએ દૂર્ઘટનામાં માર્યાં ગયેલાં લોકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદન પણ વ્યક્ત કરી છે.

- સાથે જ ઈજાગ્રસ્તોને યોગ્ય સારવાર મળી રહે તેવાં પણ નિર્દેશો આપ્યાં છે.

Seventeen people have died and twelve others injured in a bus accident in Uttar Pradesh s Mainpuri district this morning.Initial investigation suggests that the driver of the bus was speeding when the vehicle hit the road divider. The collision led to the bus being overturned. The accident happened in Mainpuri s Danhara area. Those injured have been taken to hospitals nearby. Three of the twelve injured are in critical condition. The driver of the bus was also injured and currently being treated at a hospital. The police is waiting to record his statement.