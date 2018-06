રાતે માના હાથનું જમીને સૂતો હતો દીકરો, સવારે લોહીથી લથબથ મળી લાશ

રાયગઢ: ગયા સપ્તાહે મોડી રાતે જેપીએલમાં કામ કરનાર મિકેનિકલ એન્જિનિયરની અજાણ્યા લોકો દ્વારા હુમલો કરીને હત્યા કરી દેવામાં આવી. રાતે અંદાજે 10.30 વાગે ઘરે આવેલા શિવમે માના હાથનું બનેલું જમવાનું જમીને તેના રૂમમાં ઉંઘવા જતો રહ્યો હતો. પૂજારી પિતાએ સવારે 5 વાગે તેના રૂમનો દરવાજો ખખડાવતા તેમને દીકરાની લોહીથી લથબથ લાશ મળી આવી હતી. ઘરનો મુખ્ય દરવાજો પણ ખુલ્લો હતો. પોલીસે મર્ડરનો કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. - 31 વર્ષનો શિવમ મિશ્રા જેપીએલ તમનારમાં નોકરી કરતો હતો. શુક્રવારે 2-10ની શિફ્ટમાં કામ કરીને તે તેના ઘરે પરત આવ્યો હતો.

- સવારે પિતાએ દીકરાનો મૃતદેહ જોઈને પડોશીઓને જાણ કરી હતી. તેમણે તુરંત પોલીસને આ વિશે જાણ કરી હતી.

- ઘટનાની જાણ થતાં જ એસએન સિંહ અને ફોરેન્સિર ટીમ ડોગ સ્ક્વોડને લઈને પહોંચ્યા હતા. ફોરેન્સિક ટીમના આરકે પૈકરાએ જણાવ્યું કે, ઉંઘતા વ્યક્તિ પર ધારદાર હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

- ગળામાં 2 ઈંચ લંબાઈની ઈજા આવી છે. પંચનામા પછી પીએમ માટે મૃતદેહને સીએચસી તમનાર મોકલવામાં આવ્યું છે. હાલ પીએમ રિપોર્ટ આવ્યો નથી. ઝઘડો થયા પછી પત્ની ગઈ હતી પિયર

- પોલીસે જણાવ્યું કે, શિવમને તેની પત્ની સાથે ઝઘડો થયો હતો. તે તેના બાળકોને લઈને તેના પિયર ઓરિસ્સા જતી રહી હતી.

- જોકે શિવમના પિતાએ તેને એક સામાન્ય ઝઘડો ગણાવ્યો હતો અને તેનો કોઈ મોટો ઈશ્યૂ ન હોવાની વાત કરી હતી.

- સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે તેના પતિના મૃત્યુની માહિતી મળતા જ સાંજે તેની પત્ની સાસરે પહોંચી ગઈ હતી. કોઈ પ્રોફેશનલ હત્યારાનું આ કામ: પોલીસ

- પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે યુવકની શ્વાસનળીમાં એક જ વાર ધારદાર હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

- મૃતકના શરીરમાં માત્ર ગળા ઉપર જ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આખા શરીરમાં બીજે ક્યાંય ઈજાના કોઈ નિ નથી.

- આમ, શિવમ ઉંઘમાં હતો ત્યારે જ કોઈએ એક જ વારમાં હુમલો કરીને તેની હત્યા કરી દીધી છે.

- તેથી પોલીસને શંકા છે કે, આ હુમલો કોઈ પ્રોફેશન હત્યારા અથવા કોઈ મેડિકલ લાઈનના જાણકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

- ઘટના સમયે ઘરમાં જ શિવમના પિતા, મા, ભાઈ અને ભાઈની પત્ની હતી. પરંતુ કોઈને આ ઘટના વિશે ખબર જ નહતી પડી. કોઈની સાથે દુશ્મની નહતી

- પૂજારી ભૂપદેવ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે, તેમના બે દીકરા છે. સત્યમ સૌથી મોટો અને શિવમ નાનો. બંનેના લગ્ન થઈ ગયા છે.

- સત્યમ ગામમાં એક દુકાન ચલાવે છે. જ્યારે પારિવારિક જવાબદારી મોટા ભાગે શિવમ જ ઉપાડે છે.

- ઘટના સમયે ઘરમાં મિશ્રા દંપતી સિવાય સત્યમ, તેની પત્ની અને તેમનો દીકરો પણ હતો.

- પૂજારીએ જણાવ્યું કે, શિવમને કોઈનાથી કોઈ જ દુશ્મની નહોતી. કંપનીના કામકાજ વિશે તે પણ તેને કોઈ તણાવ કે કોઈની સાથે કોઈ ઝઘડો નહતો થયો. આ રીતે હત્યા થઈ હોવાની શંકા

- હત્યારા શિવમના પરિચીત હોવાની શંકા છે. મોડી રાતે તેમણે ફોન કરીને શિવમને ઉઠાડ્યો હશે, દરવાજો ખોલાવડાવીને તેઓ અંદર આવ્યા હશે. સુનિયોજિત રીતે હત્યા કરી હશે. જતી વખતે મેઈન ગેટ બંધ કરતા ગયા હશે.

- શક્ય છે કે, ઘરમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ હાજર જ હોય જેણે શિવમના ઉંઘી ગયા પછી બહારના હત્યારાઓ માટે દરવાજો ખોલ્યો હોય. કારણકે શિવમના રૂમ પછી અન્ય લોકોના રૂમ વચ્ચે ઘણું અંતર છે તેથી કોઈને આ હત્યાની જાણ ન પણ થઈ શકી હોય.

