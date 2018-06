આર્મી ચીફે JK પર UNના અહેવાલને ફગાવ્યો, કહ્યું- કેટલાંક રિપોર્ટ મોટિવેટેડ

નવી દિલ્હીઃ જમ્મુ કાશ્મીરમાં માનવાધિકારના હનનને લઈને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના રિપોર્ટને સેના પ્રમુખ જનરલ બિપિન રાવતે ફગાવી દીધો છે. તેઓએ કહ્યું કે, સમગ્ર વિશ્વ આપણાં માનવાધિકારના રેકોર્ડને જાણે છે. કેટલાક રિપોર્ટ મોટિવેટેડ હોય છે. માનવાધિકારના મુદ્દે ભારતીય સેનાનો રેકોર્ડ સાર- આર્મી ચીફ

- સેના પ્રમુખ જનરલ બિપિન રાવતે કહ્યું કે, "હું ભારતીય સેના માનવાધિકાર પર કંઈજ કહીશ નહીં. કાશ્મીરના લોકો આંતરરાષ્ટ્રીય જૂથ અને તમામ લોકો સારી રીતે જાણે જ છે."

- તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે "અમે આ રિપોર્ટ અંગે વધુ નથી વિચારવું. કેટલીક રિપોર્ટ ખાસ ઉદ્દેશ્ય સાથે પ્રેરિત હોય છે. માનવાધિકારના મુદ્દે ભારતીય સેનાનો રેકોર્ડ ઘણો જ સારો છે. " UNના રિપોર્ટમાં શું હતું?

- સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ગત સપ્તાહે જમ્મુ કાશ્મીરમાં માનવાધિકારના હનનને લઈને પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો.

- ત્યારે સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ આ મામલે આંતરરાષ્ટ્રીય તપાસ આયોગ બનાવવાની ભલામણ કરી છે.

- રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "2016 પછી શરૂ થયેલાં પ્રદર્શનોને ટાળવા માટે ભારતીય સુરક્ષા દળોએ વધારે પડતો બળ પ્રયોગ કર્યો. જેના કારણે ગેરકાયદેસર રીતે અનેક નાગરિકોના મોત નિપજ્યાં."

- રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવાયું છે કે કાશ્મીર ઘાટી અને જમ્મુ ક્ષેત્રમાં સામૂહિક કબરોની તપાસ થવી જોઈએ.

- આ રિપોર્ટ પાકિસ્તાન કબ્જાવાળા કાશ્મીર અંગે પણ છે.

- રિપોર્ટમાં પાકિસ્તાનને પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે શાંતિ માટે કામ કરતા કાર્યકર્તાઓ પર જુલમ ન કરવો જોઈએ. વિદેશ મંત્રાલયે ફગાવ્યો હતો રિપોર્ટ

- વિદેશ મંત્રાલયે આ રિપોર્ટને ભ્રામક, પક્ષપાતપૂર્ણ અને પ્રાયોજિત ગણાવ્યો છે.

- સરકારે કહ્યું હતું કે ભારત આ રિપોર્ટને માન્યતા નથી આપતો. આ રિપોર્ટ ભારતની સંપ્રભુતા અને ક્ષેત્રીય અખંડતામાં હસ્તક્ષેપ કરે છે. આ રિપોર્ટ જાણીજોઈને કેટલાંક ખોટી ઘટનાઓને મહત્વ આપવા તૈયાર કરાયો છે.

- આ રિપોર્ટ ભારતે તે મુદ્દે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે જેમાં આતંકીઓને નેતા અને હથિયારબંધ જૂથ ગણાવવામાં આવ્યા છે.

Army chief Bipin Rawat today broke his silence on a recent United Nations report cataloguing alleged human rights violations in Jammu and Kashmir, saying it isn t worth speaking about as it is motivated.