બોન ડિસઓર્ડર સાથે જન્મી, પરિવારજનોએ ફેરવી લીધું'તું મોઢું, હવે પહેલા જ પ્રયત્ને ક્રેક કરી UPSC

નવી દિલ્હી: કેટલાક લોકોની જિંદગીની કહાણી એવી હોય છે, જેના પર વિશ્વાસ ન થાય. કદાચ એટલા માટે કારણકે તેઓ પોતાનું નસીબ જાતે લખે છે. આવી જ કંઇક વાત છે ઉમ્મુલ ખેરની. તેનું બાળપણ ઝૂંપડીમાં વીત્યું. પિતા મગફળી વેચતા હતા. પરંતુ આ તમામ મુશ્કેલીઓ પછી પણ 2017માં તેણે પહેલા જ પ્રયત્ને UPSC પરીક્ષા પાસ કરી લીધી. તેને 420મો રેન્ક મળ્યો હતો. divysbhaskar.com તમને જણાવી રહ્યું છે ઉમ્મુલ ખેર વિશે. સુભાષચંદ્ર બોઝ છે પ્રેરણા - ઉમ્મુલ જણાવે છે, "બીજા ધોરણમાં હતી, તો નેતાજી સુભાષંદ્ર બોઝ વિશે વાંચીને તેમનાથી ઘણી પ્રભાવિત થઇ. તેઓ એક સિવિલ સર્વન્ટ પણ હતા. ત્યારે જ મેં નિર્ધાર કરી લીધો કે હું પણ આઇએએસ ઓફિસર બનીશ. આગળના શિક્ષણ માટે હું રાજસ્થાનથી પરિવાર સાથે દિલ્હી આવી ગઇ." - તેની આ સફળતામાં તેને શિક્ષકોનો ભરપૂર સપોર્ટ મળ્યો. તેણે જણાવ્યું, "સોશિયલ, ફાઇનાન્શિયલ, દરેક લેવલ પર મારી સામે ચેલેન્જ હતી. પરંતુ ટીચર્સે મારું પોટેન્શિયલ સમજ્યું અને દર વખતે મને મદદ કરી. તેમનો સપોર્ટ મારા માટે સૌથી મોટો સહારો બન્યો."

- ઉમ્મુલ બોન ડિસઓર્ડર (આસ્ટિયોજિનેસિસ) બીમારી સાથે જન્મી હતી. તેમાં બાળકના હાડકાં નબળાં થઇ જાય છે. તેઓ જ્યારે પડી જાય છે તો ફ્રેક્ચર થવાનું જોખમ રહે છે. 29 વર્ષની ઉમ્મુલને 16 વખત બંને પગમાં ફ્રેક્ચર થઇ ચૂક્યાં છે. 8 વખત ઓપરેશન થયા છે. ઝૂંપડીમાં વીત્યું બાળપણ - ઉમ્મુલનો જન્મ રાજસ્થાનના પાલીમાં થયો હતો. ત્રણ ભાઈ-બહેનના પરિવારને લઇને પિતા મોહમ્મદ અયુબ દિલ્હી આવી ગયા. દિલ્હીમાં ત્યારે નિજામુદ્દીનની આસપાસ ઝૂંપડીઓ હતી. તેમાં જ ઉમ્મુલનું બાળપણ વીત્યું. પિતા રેંકડી લગાવીને ફૂટપાથ પર મગફળી વેચતા હતા. - 2001માં ઝૂંપડીઓ તૂટવાને કારણે ઉમ્મુલ અને તેના પરિવારજનો ત્રિલોકપુરી વિસ્તારમાં રહેવા ચાલ્યા ગયા. ત્યારે ઉમ્મુલ 7મા ધોરણમાં હતી. પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાને કારણે ઘરના લોકોએ ભણવાનું છોડી દેવાનું દબાણ કર્યું.

- પરંતુ ઉમ્મુલે આગળનું ભણતર ચાલુ રાખવા માટે આસપાસના બાળકોને ટ્યૂશન ભણાવવાનું શરૂ કરી દીધું. ત્યારે તેને એક બાળકને ભણાવવા માટે 50થી 60 રૂપિયા સુધી મળી જતા હતા. આ પણ વાંચો: 625માંથી 624 માર્ક્સ આવ્યા તો ટોપરે પેપર્સ કરાવ્યા રિચેક, જાણો પછી શું થયું? સ્કૂલમાં હતી ત્યારે માતા મૃત્યુ પામી - ઉમ્મુલ જણાવે છે કે જ્યારે સ્કૂલમાં હતી ત્યારે માતાનું નિધન થઇ ગયું હતું. સાવકી માતા સાથે સંબંધો સારા ન હતા. પપ્પા પાસે કોઇ જોબ ન હોવાને કારણે ઘરની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હતી. - 'મારા ભણતરને લઇને રોજ ઘરમાં ઝઘડા થતા હતા. પરિણામે મારે ઘરથી અલગ થવું પડ્યું.' ત્યારે ઉમ્મુલ 9મા ધોરણમાં હતી.

- તેણે ત્રિલોકપુરીમાં જ નાનકડો રૂમ ભાડે લીધો. ભાડાના પૈસા ચૂકવવા માટે ઉમ્મુલ દરરોજ 8-8 કલાક બાળકોને ટ્યૂશન ભણાવવા લાગી. 10મા ધોરણમાં 91 ટકા માર્ક્સ - 10મા ધોરણમાં 91 ટકા માર્ક્સ અને 12મા ધોરણમાં 90 ટકા માર્ક્સ લાવ્યા પછી ઉમ્મુલે ગાર્ગી કોલેજથી ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું. હજુપણ ઉમ્મુલ એકલી જ રહે છે. બાળકોને ટ્યૂશન ભણાવીને તેણે કોલેજની ફી ભરી. - ગ્રેજ્યુએશન પછી તેણે જેએનયુમાં એડમિશન લીધું. ત્યારબાદ તેણે એમફિલ કર્યું. સાથે-સાથે જૂનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ (JRF) પણ ક્લિયર કર્યું. હવે તેની પૈસાની સમસ્યા લગભગ ખતમ થઇ ગઇ છે.

- JRF ક્લિયર કર્યા પછી તેને દર મહિને 25 હજાર રૂપિયા મળતા હતા. ઉમ્મુલે ભણવાનું ચાલુ રાખીને જેએનયુથી પીએચડીમાં એડમિશન લીધું. જાન્યુઆરી, 2016થી તેણે યુપીએસસીની તૈયારી કરવાની શરૂ કરી હતી.

Click here to read that Ummul Kher from Rajasthan batteled all ordeals of life and cracked UPSC in 1st attempt.