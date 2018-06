J&K: આતંકી હુમલામાં પુલવામામાં 2 જવાન શહીદ, ગ્રેન્ડ હુમલામાં 10 ઘાયલ

શ્રીનગર: કાશ્મીરમાં આતંકીઓએ મંગળવારે સવારે બે અલગ અલગ જગ્યાએ હુમલો કર્યો છે. અનંતનાગ જિલ્લામાં આતંકીઓએ સીઆરપીએફ પર ગ્રેનેડથી હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં 10 જવાન ઘાયલ થયા છે. જ્યારે બીજો હુમલો પુલવામામાં કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં 2 પોલીકર્મી શહીદ થયા હોવાની માહિતી મળી છે. સેનાની વળતી કાર્યવાહીના કારણે અમુક આતંકીઓ ભાગી ગયા હોવાની માહિતી મળી છે. હાલ સેનાએ આ વિસ્તાર કોર્ડન કરીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. નોંધનીય છે કે, રમઝાન મહિના દરમિયાન આ વિસ્તારમાં સર્ચ અભિયાન ચલાવવા માટે રોક લગાવવામાં આવી હતી. જોકે આ પ્રતિબંધ પછી સીમા પારથી ઘુસણખોરી અને આતંકીઓના હુમલા ચાલુ જ છે. પુલવામાના કોર્ટ પરિસરમાં પોલીસ પર હુમલો

- પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે આતંકીઓએ મંગળવારે પુલવામાના કોર્ટ પરિસરમાં બનેલી પોલીસ ચોકી પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં બે જવાન શહીદ થયા છે. જ્યારે ત્રણ પોલીસકર્મી ઘાયલ થયા છે. પોલીસે આતંકીઓના ફાયરિંગનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. અનંતનાગમાં સેના પર ફેંક્યો ગ્રેનેડ

- પોલીસ અધિકારીએ ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે, અનંતનાગમાં જંગલાત મંડીમાં પેટ્રોલિંગ પર નીકળેલા સીઆરપીએફના દળ ઉપર ગ્રેન્ડ ફેંકીને હુમલો કર્યો છે. તેમાં 10 જવાન ઘાયલ થયા છે. તેમની હાલ હોસ્પિટલમાં સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી છે અને દરેકની હાલત સ્થિર માનવામાં આવે છે. 7 જૂને ે કરી હતી બોર્ડરની મુલાકાત

- ગૃહમંત્રી રાજનાથ સિંહે 7 જૂને બોર્ડર વિસ્તારોની મુલાકાત કરી હતી. ત્યારે રાજનાથ સિંહ સીમા પર રહેતા લોકોને મળ્યા હતા. જમ્મૂ-કાશ્મીરના મુખ્યમત્રી અને પીએમઓ રાજ્યમંત્રી આ મુલાકાતમાં તેમની સાથે રહ્યા હતા.

