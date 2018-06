ધનબાદની રૂપાએ 3 મહિનાની દીકરી પતિને સોંપી, સ્ટ્રગલ કરી બની ગઈ સબ-ઈન્સપેક્ટર

ધનબાદઃ જો દિલમાં કંઈક કરી છૂટવાની ઈચ્છા હોય તો મનુષ્ય આકાશને પણ આંબી શકે છે. આ સાબિત કરી બતાવ્યું છે ધનબાદ જિલ્લાના એક નાના ગામ ભૂલી નાવાડીહની રૂપા પાલે. રૂપાનું ઝારખંડ સબ-ઇન્સપેક્ટરના પદ પર સિલેક્શન થયું છે. સસરા સુનીલ પાલ ધનબાદના પી કે રોય કોલેજમાં ક્લાર્કના પદેથી લગભગ 8 વર્ષ પહેલા નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા છે. પતિ શ્રીકાંત કોમ્પ્યુટરની શોપ ચલાવે છે. એક વર્ષમાં જ બની ગઈ સબ-ઇન્સપેક્ટર

- ડિસેમ્બર 2013માં કોલેજના અભ્યાસ દરમિયાન રૂપાના લગ્ન થઈ ગયા. 2015માં તેણે એક દીકરીને જન્મ આપ્યો. લગ્ન બાદ પણ રૂપાને એક સારું મુકામ મેળવવા ઝનૂન સવાર હતું. તે 2015માં 3 મહિનાની દીકરીને પતિના હવાલે કરી હોસ્ટેલમાં રહીને તૈયારી કરવા પટના ચાલી ગઈ. 3 વર્ષની સખત મહેનત બાદ 2018માં ઝારખંડ સબ-ઇન્સપેક્ટરની પરીક્ષામાં રૂપાને સફળતા મળી. બંગડીઓ વેચનારી માતાનો દીકરી બન્યો સબ-ઇન્સપેક્ટર

- ધનબાદના જ રાજગંજનો રહેવાસી મોબિન પણ સબ-ઇન્સપેક્ટર બન્યો. મોબિને જેપીએસસી દ્વારા આયોજીત 2017ની પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી. જેપીએસસી દ્વારા જાહેર યાદીમાં મોબિનનું નામ આવતા જ બુધવારે રાજગંજ વિસ્તારમાં લોકો ખુશી મનાવવા લાગ્યા.

- મોબિનની માતા શહનાજ બેગમ રસ્તા કિનારે દુકાન લગાવીને બંગડી વેચવાનું કામ કરે છે. જ્યારે તેના પિતા યાસીન ફુટપાથ પર ફાટેલા-જૂના કપડાની સિલાઈનું કામ કરે છે. મોબિન માતાની સાથે રહી મહિલાઓને બંગડીઓ પહેરાવવાનું કામ કરે છે. માતાએ જણાવ્યું કે, દીકરો બાળપણથી જ ભણવા-ગણવામાં હોશિયાર હતો.

After 3 years of hard work woman became to Jharkhands Sub-Inspector. In 2015, the 3 month old daughter went to Patna for the preparations while staying in the hostel and handed over to her husband. After 3 years of hard work, success has been achieved in the Jharkhand Sub-Inspectors examination in 2018.