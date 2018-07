ગોડ્ડામાં ગૂમ બે બાળકોની હત્યા કરીને આંખો કાઢી લીધી, બંનેની ઉંમર 8-9 વર્ષ

ઝારખંડ: ગોડ્ડા જિલ્લાના બઢૌના ગામના બે બાળકો કરણ અને આનંદની વાશ ગુરુવારે સવારે બાજુના જ બડહરા જોરિયા પાસેથી મળી છે. બાળકોની બંને આખો કાઢી લેવામાં આવી ચે. બંને બાળકો બુધવારથી ઘરેથી ગાયબ હતા. બાળકો ગાયબ થયા હોવાની માહિતી પરિવારે પોલીસને આપી હતી. બંનેની ઉંમર અંદાજે 8-9 વર્ષની છે. બાળકોના મૃતદેહમાં શરીર અને ચહેરા ઉપરથી કોઈ ઈજાના નિ મળ્યા નથી. પોલીસે બંને મૃતદેહનો કબજો લઈને તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. બાળકોના પિતા જયકરપણ રાઉતનું કહેવું છે કે, બાળકોનું ગળુ દબાવીને હત્યા કરવામાં આવી છે. તેથી તેમના શરીર ઉપરથી કોઈ ઈજાના નિશાન મળ્યા નથી. બંને બાળકો રૌતારા અને બઢૌના સ્કૂલમાં ભણતાં હતા. બંને બુધવારે સવારેથી જ ગાયબ હતા. સ્કૂલના શિક્ષકોનું કહેવું છે કે, બંને બાળકો શાંત સ્વભાવના હતા. બાળકોના વાલીઓનું કહેવું છે કે, બંને સાથે જ બુધવારે સ્કૂલે ગયા હતા. સ્કૂલમાં મિડ-ડે મીલનું ભોજન ન મળ્યું હોવાથી બંને બપોરે જમવા માટે ઘરે આવ્યા હતા. ઘરે જમ્યા પછી બંને સાથે જ સ્કૂલ જવા નીકળ્યા હતા. પરંતુ સ્કૂલ નહતા પહોંચ્યા. જ્યારે બંને બાળકો સાંજ સુધી ઘરે ન આવ્યા ત્યારે પરિવારજનોએ સ્કૂલ જઈને તપાસ કરી. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં સ્કૂલ પણ બંધ થઈ ગઈ હતી. બાળકો સાથે ભણતા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ વાત કરવામાં આવી પરંતુ તે દરેક લોકોએ તેમને કશી જ ન ખબર હોવાની વાત કરી. આજુ-બાજુના ગામના પરિચીત અને સંબંધીઓને પણ પૂછપરછ કરી પરંતુ કોઈને કઈંજ નહતી ખબર. અંતે પરિવારે પોલીસને જાણ કરી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ગુરુવારે સવારે ગોડ્ડા ધારાસભ્ય અમિત મંડલ અને એસપી રાજીવ રંજન સિંહ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. અમિત મંડલે બાળકોના હત્યારાની તુરંત ધરપકડ કરવાની માગણી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ રીતે બાળકોની નિર્મમ હત્યા આ વિસ્તારમાં કદી નથી થઈ. પોલીસે બાળકોના મૃતદેહનો કબજો લઈને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે.એસપીએ કહ્યું છે કે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ખુલાસો થશે કે હત્યા કેવી રીતે થઈ છે. હત્યારાએ બંને બાળકોની આંખો કાઢી લીધી છે. પોલીસને શંકા છે કે, કોઈ તાંત્રિક વિધિ માટે બાળકોની હત્યા કરવામાં આવી છે. જોકે પોલીસ દરેક એંગલથી તપાસ કરી રહી છે. આ પણ વાંચો: ટ્રિપલ તલાક પીડિતા રઝિયાનું મોત, પતિએ એક મહિના સુધી ભૂખી-તરસી રૂમમાં બંધ રાખી'તી

Two Missing Children Dead Body Found in Godda, eyes of the two children missing. The father of the children says that the murder must have been done by strangling, hence there is no injury marks anywhere on the body.