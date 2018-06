11 હજાર વોલ્ટના તારની ઝપટમાં આવી ટ્રક, કરંટ લાગવાથી જીવતો સળગ્યો ટ્રક ક્લીનર

યમુનાનગર: યમુનાનગરના અમાદલપુર રોડ પર મંગળવારે એક ટ્રક ક્લીનર જીવતો સળગી ગયો. 11 હજાર વોલ્ટનો વીજળીનો તાર ટ્રકને અડી જવાને કારણે થયો. આખા ટ્રકમાં કરંટ આવી ગયો. ક્લીનર જેવો નીચે ઉતર્યો, તો તેના શરીરમાં આગ લાગી ગઇ અને જોતજોતમાં તે જીવતો સળગી ગયો. લગભગ 2 કલાક સુધી તેનું શબ ત્યાં જ પડ્યું રહ્યું. ત્યારબાદ પોલીસ પહોંચી અને શબને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યું. ટ્રક વડોદરાથી હરિયાણાના યમુનાનગર પહોંચ્યો હતો. વાંચો આખો મામલો - ટ્રક ડ્રાઇવર અરૂણ કુમાર તેમજ ક્લીનર રાજ ગુજરાતના વડોદરાથી એક માલવાહક ટ્રક બોયલરને લઇને યમુનાનગર પહોંચ્યા હતા. - અહીંના અમાદલપુર રોડ પર 11 હજાર વોલ્ટનો વીજળીનો તાર 9 મીટર નીચે લટકી રહ્યો હતો. બોલયર લઇને જઇ રહેલી ટ્રક દેવી આ તાર નીચેથી પસાર થઇ તો બોયલરને તાર અડી ગયો.

- આ કારણે આખી ટ્રકમાં કરંટ લાગી ગયો. ત્યારબાદ જબરદસ્ત ધમાકો થયો અને રાજ જેવો નીચે ઉતર્યો તો તેના શરીરમાં આગ લાગી ગઇ.

- કરંટના કારણે તે ત્યાંથી ભાગી ન શક્યો. ડ્રાઇવરે ટ્રકને આગળ વધારવાની કોશિશ કરી તો રાજ ટાયર નીચે આવી ગયો.

- રાજ થોડીક મિનિટોમાં જ સળગીને રાખ થઇ ગયો. આ કારણે ટ્રકના ટાયરમાં પણ આગ લાગી ગઇ. સ્થળ પર પહોંચેલી ફાયર બ્રિગેડની ગાડીએ આગને બુઝાવી.

- ઘટનામાં ટ્રક ડ્રાઇવર સુરક્ષિત છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ટ્રકમાંથી નીચે ઉતરતાં જ ક્લીનર જમીનને મળી રહેલા અર્થિંગના સંપર્કમાં આવી ગયો.

- જગાધરી પોલીસ સ્ટેશનના તપાસ અધિકારી ચરણજીત સિંહે જણાવ્યું કે મૃતકના શબને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલાવી દીધું છે. મામલાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ પણ વાંચો: હવામાં જ સળગી ગયું ચીનનું સ્પેસ લેબ, પ્રશાંત મહાસાગરમાં પડ્યાં ટુકડા

