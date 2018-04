સરકારી નોકરીઓ માટે ન ભાગો, પાનની દુકાન ખોલો- ત્રિપુરાના CM

અગરતલાઃ ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી વિપ્લવકુમાર દેબ પોતાના નિવેદનોને લઈને સતત મીડિયામાં છવાયેલાં રહે છે. એક પછી એક તેઓ અજીબોગરીબ નિવેદનો આપે છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયામાં પણ ઘણી ચર્ચા જોવા મળે છે. આ વખતે સીએમ વિપ્લવ દેવે યુવાનોને નોકરીઓના બદલે પાનની દુકાન ખોલવાની સલાહ આપી છે. શનિવારે સીએમ વિપ્લવ દેવે રાજ્યના યુવાનોને ખાસ કરીને શિક્ષિત વર્ગના યુવાનોને સરકારી નોકરીઓ માટે રાજનેતાઓની પાછળ ન ભાગવાની સલાહ આપી, સાથે જ પાનની દુકાન ખોલવાનું પણ કહ્યું. તેઓએ સલાહ આપતાં કહ્યું કે વડાપ્રધાન મુદ્રા યોજના અંતર્ગત બેંકથી લોન લઈને પશુ સંશાધન ક્ષેત્રે વિભિન્ના પરિયોજનાઓ શરૂ કરીને સ્વંય રોજગારનું સર્જન કરવું જોઈએ. 'રાજકીય પાર્ટીઓની પાછળ ભાગવાને બદલે પાનની દુકાન લગાવો'

- વિપ્લવ દેવે કહ્યું કે, "યુવાનો ઘણાં વર્ષો સુધી રાજકીય પક્ષોની પાછળ સરકારી નોકરીઓ માટે પડે છે. તેઓ પોતાના જીવનનો મહત્વપૂર્ણ સમય દોડી ભાગીને સરકારી નોકરી માટે બરબાદ કરે છે. પરંતુ જો તે જ યુવાન સરકારી નોકરીની તલાશ માટે રાજકીય પાર્ટીઓની પાછળ ભાગવાને બદલે પાનની દુકાન લગાવી લે તો તેના બેંક ખાતામાં અત્યારસુધીમાં 5 લાખ રૂપિયા જમા થઈ ગયા હોત."

- વિપ્લવ દેવે પ્રજ્ઞા ભવનમાં ત્રિપુરા વેટરનરી પરિષદ દ્વારા આયોજિત સેમિનાર 'આજીવિકા, ખાદ્ય સુરક્ષા અને સુરક્ષામાં સુધારો માટે સતત વિકાસમાં પશુ ચિકિત્સા વ્યવસાયની ભૂમિકા પર' વાત કરી હતી. પહેલાં શું કહ્યું હતું?

- આ પહેલાં વિપ્લવ દેવે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે, "મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગની પૃષ્ઠભૂમિવાળા લોકોને સિવિલ સેવાઓની પસંદગી ન કરવી જોઈએ."

- તેઓએ પ્રજ્ઞા ભવનમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે, "સમાજનું નિર્માણ કરવું છે. સિવિલ એન્જિનિયરો પાસે આ જ્ઞાન છે કેમકે જે લોકો તંત્રમાં છે તેઓએ સમાજનું નિર્માણ કરવાનું છે."

Continuing with his string of controversial comments, the Chief Minister of Tripura, Biplab Deb advised the educated youth in his state to set up paan shops instead of running after political parties for several years to get government jobs and waste vital time of their life. A bank balance of Rs. 5 lakh would have been a reality by now for them, said Mr Deb.