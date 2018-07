રાજસ્થાનમાં 4.3ની તીવ્રતાનો ભૂકંપના આંચકા, જાનમાલનું નુકસાન નહીં

જયપુર: રાજસ્થાનના જયપુરમાં રવિવારે સવારે 9.43 વાગે 4.3ની તીવ્રતાના ભૂકંપના ઝટકાઓ અનુભવાયા. જોકે આ ભૂકંપમાં કોઇપણ પ્રકારની જાનમાલની હાનિના સમાચાર નથી. અહીંયા ચોમૂ વિસ્તારમાં પણ લોકોએ ભૂકંપના ઝટકા અનુભવ્યા. મળતી માહિતી પ્રમાણે, ભૂકંપના ઝટકા ઘણા તીવ્ર હતા અને તે લગભગ 4 સેકન્ડ્સ સુધી ચાલ્યા. તેનાથી લોકો ડરી ગયા છે અને ઘરોમાંથી બહાર નીકળીને રસ્તા પર આવી ગયા છે. ભૂકંપના આ ઝાટકા રાજસ્થાનના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ અનુભવાયા છે. તેમાં મહાર, સમોદ, અજીતગઢ, અમરસર જેવા વિસ્તારો સામેલ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગયા અઠવાડિયે દેશની રાજધાની દિલ્હી અને હિમાચલ પ્રદેશમાં પણ ભૂકંપના ઝાટકા અનુભવાયા હતા.

Click here to read that Tremors of earthquake felt in many areas of Rajasthan today.