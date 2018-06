5 વર્ષથી ડાયાલિસિસ પર, મહિને રૂ. 30 હજારનો ખર્ચ- યુવકે કિડનીના બદલામાં માગ્યા રૂ. 10 લાખ

રાયપુર: કિડનીની બીમારીથી પીડાતી નેહા સિંહ ચૌહાણને અત્યાર સુધી કોઈ કિડની મળી નથી શકી. આ દરમિયાન શહેરના એક યુવકે કિડની આપવાની તૈયારી બતાવી છે પરંતુ તેના બદલામાં તેણે રૂ. 10 લાખની માગણીકરી છે. જોકે નેહાએ જણાવ્યું છે કે,તેની પાસે લોકોએ કરેલી અને સંઘ-સંગઠનની મદદથી રૂ. 12 લાખ જમા થયા છે. તેમાંથી તે 10 લાખ આપશે તો પછી તેની પાસે માત્ર અઢી લાખ રૂપિયા જ વધશે. ઓપરેશન માટે ઓછામાં ઓછો રૂ. 5 લાખનો ખર્ચ થાય છે. નેહાની કિડની ફેલ હોવાથી તેને છેલ્લા પાંચ વર્ષથી દર આંતરે દિવસે ડાયાલિસિસ કરાવું પડે છે. - નેહાના માતા-પિતાનું દેહાંત થઈ ગયું છે. બીમારીના કારણે તેના પતિએ પણ તેનો સાથ છોડી દીધો છે.

- ત્યારપછી તેને ડાયાલિસિસમાં થતી તકલીફના કારણે શહેર અને સંઘના લોકોએ ફંડ માટે રેજિંગ કેમ્પેઈન શરૂ કર્યું. તેમાં તેમણે અંદાજે રૂ. 12 લાખ ભેગા કર્યા છે.

- નેહાને દર બે દિવસે ડાયાલિસિસ કરાવું પડે છે અને તેના કારણે તેને દર મહિને રૂ. 25થી 30 હજારનો ખર્ચ કરવો પડે છે. ડાયાલિસિસ- રૂ. 2600નું ઈન્જેક્શન રેડક્રોસની દવાની દુકાને આપવાનું બંધ કરી દીધું છે - નેહાએ ભાસ્કર.કોમને જણાવ્યું કે, ડાયાલિસિસ દરમિયાન આપવામાં આવતા ઈન્જેક્શનની કિંમત રૂ. 2600 છે. જે પહેલા રેડક્રોસમાંથી ફ્રીમાં મળતા હતા પરંતુ હવે રેડક્રોસે આ ઈન્જેક્શન આપવાનું બંધ કરી દીધું છે.

- ક્યારેક ઈન્જેક્શન નથી તેવુ કહી દે છે તો ક્યારેય સપ્લાય બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે તેવું કહેવામાં આવે છે. અંદાજે છેલ્લા 3 મહિનાથી તેને રેડક્રોસમાંથી આ પ્રકારના ઈન્જેક્શન મળી શક્યા નથી. સીએમએ જાહેરાત કરી હોવા છતા નથી મળી રહી સરકારી મદદ - નેહાની બીમારીને ધ્યાનમાં રાખીને સીએમ ડૉ. ે તેને સરકારી મદદ આપવાની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ દસ્તાવેજી કાર્યવાહી કોઈ કારણોસર પૂરી થઈ શકી નથી અને તેના કારણે નેહાને સરકારી મદદ પણ મળી રહી નથી.

- બીમારીની હાલતમાં પણ તેણે રાયપૂર જઈને તેના દસ્તાવેજ જમા કરાવ્યા હતા. ત્યારપછી ગયા મહિને તેને ફરી દસ્તાવેજ જમા કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. સરકારી મદદ માટે ભટકી રહેલી નેહા હવે તંત્રથી કંટાળી ગઈ છે. આ પણ વાંચો: એક મિસ્ડ કોલથી થયો પ્રેમ, ભાગતી વખતે પ્રેમીનું નામ ખબર પડતા પ્રેમિકા આઘાતમાં

5 વર્ષથી ડાયાલિસિસ પર મહિલા| This Woman Is On Dialysis For Five Years. For 5 years on dialysis, Rs 30 thousand per month The expenditure, the young man is ready to give kidney, but in exchange for one million