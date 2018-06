કુટુંબીઓ વહુને કહેતા'તા કાળી: કંટાળેલી મહિલાએ જમવામાં ભેળવી દીધું ઝેર, 5ના મોત

રાયગઢઃ મહારાષ્ટ્રના રાયગઢમાં પોલીસે શનિવારે ખાવામાં ઝેર મેળવીને 5 લોકોની હત્યા કરવાના આરોપમાં એક મહિલાની ધરપકડ કરી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પ્રજ્ઞા સુરવાસે (28)એ જણાવ્યું કે તેના બે વર્ષ પહેલા લગ્ન થયા હતા. ત્યારથી જ તેના સાસરિયાવાળા તેના ઘઉંવર્ણના કારણે તેને ટોણા મારતા હતા. હેરાન થઈને તેણે સંબંધીઓને ઘરે આયોજીત કાર્યક્રમમાં બનેલા ખાવામાં ઝેર મેળવી દીધું. એસપી અનિલ પારસકરના જણાવ્યા મુજબ, ઘટના 18 જૂનની છે. મહાડ ગામમાં સંબંધી સુભાષ માનેના ઘરે આયોજીત કાર્યક્રમમાં પ્રજ્ઞાએ ખાવામાં કીટનાશક મેળવી દીધું. આ ભોજન ખાધા બાદ તમામ લોકોને પેટમાં દુખાવો થવા લાગ્યો અને ઊલટીઓ થઈ. ત્યારબાદ તમામ લોકોને અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં 4 બાળકો અને એક મહિલાનું મોત થયું. ભોગ બનનારા બાળકો 7થી 13 વર્ષની વચ્ચેના હતા. 120 લોકો હજુ પણ બીમાર છે. મહિલાની વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસનો મામલો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ પણ વાંચો: બિહાર: બગીચામાં કેરી તોડી તો 12 વર્ષના છોકરાની ગોળી મારીને કરી દીધી હત્યા

મહિલાએ જમવામાં કિટકનાશક દવા ભેળવી, 5ના મોત| Woman Poisons Food At Family Function. The woman mixed poisons in the food when all relatives were gathered for dinner at a family function. Among the dead are four children from 7 to 13 years old.