આ છે દેશના એકમાત્ર એવા ડોક્ટર, જેમણે 500 મરેલા જાનવરોને રાખ્યા છે જીવતા

મુંબઈ: સંજય ગાંધી નેશનલ પાર્ક, દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈના પશ્ચિમ ખૂણા પર છે. આ પાર્કની અંદર લગભગ 2000 વર્ગફૂટ ક્ષેત્રમાં દેશનું એકમાત્ર ટેક્સીડર્મી સેન્ટર છે. અહીંયા વર્તમાનમાં દેશના એકમાત્ર વાઇલ્ડ લાઇફ ટેક્સીડર્મિસ્ટ ડૉ. સંતોષ ગાયકવાડ કામ કરે છે. ડૉ. ગાયકવાડે અત્યાર સુધીમાં 500થી વધુ જાનવરો અને પક્ષીઓની ટેક્સીડર્મી કરી છે. અહીંયા જંગલી જાનવરો અને પક્ષીઓને જોઇને કોઇપણ માણસ ઘડીભર માની લે કે આ તમામ જાનવરો જીવતા છે. વાઘ જેવા જાનવરની ટેક્સીડર્મી કરવામાં લગભગ એક મહિનાનો સમય લાગી જાય છે. પોપટ, મરઘી, મોર અથવા અન્ય કોઇ પક્ષીની ટેક્સીડર્મી કરવામાં લગભગ 3 દિવસ લાગી જાય છે. ડૉ. ગાયકવાડનું કહેવું છે કે એક વાઘની સરેરાશ લાઇફ 18થી 20 વર્ષની હોય છે, પરંતુ હિમ ટાઇગર જેવા વિલુપ્ત થતા જાનવરોની ટેક્સીડર્મી કરીને તેમને 100 વર્ષ સુધી જીવતા રાખી શકાય છે. ટેક્સીડર્મીને પાંચ કલાઓનો સંગમ માને છે ડૉ. ગાયકવાડ - ડૉ. ગાયકવાડ કહે છે કે આ કામ ફક્ત એક પ્રોફેશન નથી, પરંતુ વિશેષ કલા છે. અમે જંગલી જાનવરોની ડેડબોડી પર કામ કરીએ છીએ. હકીકતમાં જંગલી જાનવરોની શારીરિક સંરચના અને તેમની ખાલ કાઢવાનું જ્ઞાન વધુ લોકો પાસે નથી. તેઓ કહે છે કે ટેક્સીડર્મીમાં એક ખાસ મીડિયમ દ્વારા કાણું પાડીને ચામડીને અલગ કરવામાં આવે છે. - એવામાં ત્યારે અમે લોહી અને માંસના સંપર્કમાં આવીએ છીએ. આ જ કારણ છે કે હું ટેક્સીડર્મીને પાંચ કલાઓનો સંગમ કહું છું, કારણકે તેમાં શરીરરચનાશાસ્ત્ર, મૂર્તિકલા, પેઇન્ટિંગ, સુથારકામ અને ચર્મકલામાં નિપુણ હોવું જરૂરી છે.

- સમયાંતરે અલગ-અલગ રાજ્યોના વનવિભાગના મુખ્ય સચિવોએ પોતાના વિશેષાધિકારનો ઉપયોગ કરીને વિલુપ્ત થવાને આરે આવીને ઊભેલા જંગલી જાનવરોની ટેક્સીડર્મી ડૉ. ગાયકવાડ પાસે કરાવી છે. આ પણ વાંચો: 70 કિલો સોનાથી પણ મોંઘો છે આ પાડો, પીવે છે બ્રાન્ડેડ દારૂ સાઇબિરિયન ટાઇગર અને હિમ ટાઇગરની ટેક્સીડર્મી કરાવી ચૂક્યા છે - ડૉ. ગાયકવાડે જણાવ્યું કે મધ્યપ્રદેશમાં હીરા નામના એક વાઘનું મોત થઇ ગયું, તો તત્કાલીન પ્રધાન મુખ્ય વનસંરક્ષક પીવી ગંગોપાધ્યાયે ડૉ. ગાયકવાડને બોલાવ્યા અને તેમના નામથી ટેક્સીડર્મીનું લાયસન્સ જાહેર કરીને હીરા ટાઇગરની ટેક્સીડર્મી કરાવી. - આ જ રીતે ઉત્તરાખંડ સરકારે નૈનીતાલમાં મૃત હાલતમાં મળેલા સાઇબિરિયન ટાઇગર અને હિમ ટાઇગરની ટેક્સીડર્મી તેમની પાસે કરાવી. મહારાષ્ટ્ર સરકારે રોયલ બેંગોલ ટાઇગરની ટેક્સીડર્મી ડૉ. ગાયકવાડ પાસે કરાવી છે.

Click here to read that taxidermist of India Dr. Gaikwad who did taxidermy of more than 500 animals birds at Mumbai.