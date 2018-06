નેશનલ શૂટર તારાના થયા ડિવોર્સ, લગ્નના બીજા દિવસથી જ પતિ કરતો હતો માર-ઝૂડ

રાંચી: નેશનલ લેવલની મહિલા શૂટર તારા સહદેવને અંતે તેના પતિ સાથેથી ડિવોર્સ લેવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે. રાંચી ફેમિલી કોર્ટે તેમની ડિવોર્સની અરજી સ્વીકારી લીધી છે. જજ પીકે ગૌતમે તેમના નિર્ણયમાં કહ્યું છે કે, તારા સહદેવ સાથે થયેલા ક્રૂરતાવાળા વર્તનને ડિવોર્સનો આધાર માનવામાં આવે છે. સુનાવણી દરમિયાન જે સાક્ષીઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા તેમનાથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે, લગ્નના બીજા દિવસથી જ તારાનો પતિ તેની સાથે મારઝૂડ કરતો હતો અને તેના પર ધર્મપરિવર્તનનું દબાણ કરતો હતો. તેને રૂમમાં બંધ પણ કરી દેવામાં આવતી હતી. - તારા સહદેવે જાન્યુઆરી 2017માં ફેમિલી કોર્ટમાં ડિવોર્સ માટેની અરજી કરી હતી. આ કેસની સુનાવણી એક વર્ષ પાંચ મહિના અને 20 દિવસ ચાલી હતી.

- ડિવોર્સ પછી તારાએ કહ્યું કે, તે ચાર વર્ષથી રંજીતના કડવા અહેસાસ સાથે જીવી રહી હતી. લોકો મને રંજીતની પત્ની કહેતા હતા તો મને ખૂબ ખરાબ લાગતુ હતું. જ્યારે કોઈ પણ ફોર્મ ભરતી હતી ત્યારે મેરિડ અને અનમેરિડના કોલમ આગળ આવીને અટકી જતી હતી. ખબર નહતી પડતી કે હું શું લખું. હવે કોર્ટના આ નિર્ણય પછી હું આ કોલમ સારી રીતે ભરી શકીસ.

- બીજી બાજુ જેલમાંથી કોર્ટમાં રજૂ કરવા લાવેલા રંજીતે કોર્ટના આ નિર્ણયને હાઈકોર્ટમાં પડકારવાની વાત કરી છે. રંજીતે કહ્યું છે કે, તારાએ જે પણ સાક્ષીઓ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા છે તે વિશ્વસનીય નથી.

- 19 ઓગસ્ટ 2014ના રોજ તારાએ રંજીત સિંહ કોહલી, તેની માતા કૌશલ પરવીન અને હાઈકોર્ટમાં તે સમયે વિજિલન્સ રજિસ્ટ્રાર મુશ્તાક અહમદ સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

- આરોપ હતો કે રંજીત તેને રૂમમાં બંધ કરીને 4 દિવસ માટે ઘરની બહાર જતો રહ્યો હતો. તેની માતે કૂતરા સાથે બટકા ભરાવતી હતી અને જમવાનું પણ નહતી આપતી. જજે તેમના નિર્ણયમાં કહ્યું કે, લગ્નના બીજા દિવસથી કોહલીએ તારા સાથે માર-ઝૂડ શરૂ કરી દીધી હતી અને ધર્મ પરિવર્તનનું પ્રેશર કરતા હતા. આ રીતે થયાં હતાં લગ્ન

- તારા અને રંજીતની મુલાકાત રાંચીના હોટવાર સ્ટેડિયમમાં થઈ હતી. ત્યાં તે શૂટિંગની પ્રેક્ટિસ માટે જતી હતી.

- તારા 15 જૂને તેના એક મિત્રના ત્યાં ડિનર માટે ગઈ હતી. ત્યાં રંજીત પહેલેથી જ હાજર હતો.

- ત્યાં મિત્રના ઘરે જ રંજીતે તારાને વીટીં અને પાટલા પહેરાવીને તેની સાથે લગ્નની તારીખ નક્કી કરી લીધી હતી. ત્યારપછી 20 જૂને બંનેની સગાઈ થઈ અને 7 જુલાઈએ લગ્ન થઈ ગયા.

- બંનેની હિન્દુ રિત-રિવાજ પ્રમાણે લગ્ન થયા હતા અને થોડા સમય પછી તારાને રંજીતની અસલિયત ખબર પડી હતી. થોડા સમય પછી તારાને ખબર પડી કે રંજિત મુસ્લિમ છે અને તેનું સાચુ નામ રીકબુલ હસન છે. પહેલાં માર-ઝૂડ કરી, પછી ઘણી વાર કૂતરા સાથે બટકા ભરાવ્યા

- તારાના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમની વચ્ચે ઝઘડો ત્યારે વધી ગયો જ્યારે 9 જુલાઈ 2014ના રોજ તેના પતિએ મૌલવીઓને ઘરે બોલાવ્યા અને તેના પર જબરજસ્તી ધર્મ પરિવર્તનનું દબાણ કર્યું હતું. ત્યારે તારાએ વિરોધ કરતા તેને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો અને તેને કૂતરા સાથે બટકા પણ ભરાવવામાં આવ્યા હતા. જેથી તે ડરીને ધર્મ પરિવર્તન કરી દે.

- જો તેણે આ વિશે કોઈને વાત કરી તો રંજીતે તેના ભાઈને મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. રક્ષાબંધનના દિવસે તે ગમે તેમ કરીને તેના પિયર ગઈ અને એક પેપરમાં પોતાની બધી વ્યથા લખીને ટેબલ ક્લોથ નીચે મુકીને આવી ગઈ. તેને એમ લાગ્યું કે, કોઈકની નજર પડશે અને તેની મુશ્કેલીનું સોલ્યુશન આવશે. પરંતુ એવું ન થયું.

- અંતે 17 ઓગસ્ટે તેણે તેના ઘરે કામ કરતા નોકરનો ફોન લઈને તેના ભાઈને ફોન કરીને બધી જ વાત કરી હતી અને ત્યારે જ તેણે તેના ભાઈને ફોન કરીને કહ્યું હતું કે, તે પોલીસ લઈને તેના ઘરે આવે. આ પણ વાંચો: એક જ મંડપમાં દિવ્યાંગ દુલ્હાએ કર્યા 3 દુલ્હન સાથે લગ્ન, ત્રણેય સાથે રહેતો હતો લિવ-ઈનમાં

