ધર્મ ભેદભાવનો આરોપ લગાવનાર તન્વીનો પાસપોર્ટ રદ થવાની શક્યતા

લખનઉ: પાસપોર્ટ અધિકારી પર ધર્મના આધાર પર ભેદભાવ કરવાનો આરોપ લગાવનાર મહિલા તન્વી અને તેના પતિનો પાસપોર્ટ રદ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. કારણકે પોલીસ તપાસમાં તન્વી સેઠનું એડ્રેસ વેરિફાઈ થઈ શક્યું નથી. પોલીસ અને લોકલ ઈન્ટેલિજન્સ યૂનિટની ટીમ લખનઉમાં તન્વીના સાસરે ગઈ હતી. તન્વી ત્યાં એક વર્ષ સુધી રહી હતી તેવા કોઈ સાક્ષી કે પુરાવા મળ્યા નથી. આ ઘટના ગયા બુધવારની છે જ્યારે તન્વી તેના પતિ અનસ સિદ્દીકી સાથે લખનઉની પાસપોર્ટ ઓફિસ પહોંચી હતી. તન્વીનો આરોપ છે કે, ત્યાં ઓફિસર વિકાસ મિશ્રાએ તેને કહ્યું કે, તેણે મુસ્લિમ યુવક સાથે લગ્ન કરીને તેની સરનેમ કેમ નથી બદલી? તન્વીના પતિ અનસનો આરોપ છે કે, તેને અધિકારીએ એવુ કહ્યું હતું કે, તેણે ધર્મ બદલીને તન્વી સાથે સાત ફેરા લેવા જોઈએ. તન્વીએ આ વિશે વિદેશ મંત્રી ને ફરિયાદ કરી હતી. ઓફિસરનો દાવો છે કે, અનસ સિદ્દીકી સાથે લગ્ન પછી નિકાહનામામાં તન્વીનું નામ સાદિયા અનસ સિદ્દીકી લખાવવામાં આવ્યું છે. તેથી તપાસ જરૂરી છે. એસએસપી દીપક કુમારનું કહેવું છે કે, તન્વીએ પાસપોર્ટ માટે આપેલા એડ્રેસ પર છેલ્લાં એક વર્ષથી નથી રહેતી. તેણે આ વિશે ખોટી માહિતી આપી છે. વેરિફિકેશન રિપોર્ટ પાસપોર્ટ ઓફિસ મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. આગળની કાર્યવાહી પાસપોર્ટ ઓફિસ કરશે. જ્યારે રિજનલ પાસપોર્ટ અધિકારી પીયૂષ વર્માનું કહેવું છે કે, અમે પાસપોર્ટ રિપોર્ટના અવલોકન પછી તન્વીને નોટિસ આપીશું. ત્રણ દિવસમાં તેણે જવાબ આપવો પડશે. ત્યારપછી અમે આગળની કાર્યવાહી કરીશું.

