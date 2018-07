તમે સુપરમેન છો પણ કંઇ કરતા કેમ નથીઃ દિલ્હીના કચરા મુદ્દે SCનો LGને ઠપકો

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે દિલ્હીમાં કચરાના નિકાલની વાતની અવગણના કરવા માટે ગુરૂવારે 12 જુલાઈના રોજ ઉપરાજ્યપાલ (એલજી) અનિલ બૈજલને ઠપકો આપ્યો. બૈજલે કોર્ટને કહ્યું હતું કે કચરાના નિકાલની જવાબદારી સ્થાનિક એકમોની છે અને તેઓ તેમની દેખરેખ માટેના ઇન્ચાર્જ છે. સુનાવણી દરમિયાન એમિકસ ક્યૂરી કોલિન ગોન્ઝાલવેસે કહ્યું કે ોમાં ઉપરાજ્યપાલની ઓફિસોમાંથી કોઇ ન આવ્યું. તે સાંભળીને જજોએ એલજીને કહ્યું, "તમે કહો છો કે 'મારી પાસે પાવર છે, હું સુપરમેન છું' પરંતુ તમે કંઇ કરતા નથી." કોર્ટે ઉપરાજ્યપાલને કચરો વીણતા લોકોને આઇડેન્ટિટિ કાર્ડ ઉપલબ્ધ કરાવવા અને બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં આ બાબતે અપડેટ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. SCએ 10 રાજ્યો અને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો પર આ મામલે લગાવ્યો હતો દંડ - મંગળવારે આ જ મામલે સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે પૂછ્યું હતું કે 'દિલ્હીમાં કચરાના પહાડ માટે કોણ જવાબદાર છે? તે લોકો જેઓ ઉપરાજ્યપાલને જવાબદાર છે કે પછી તે લોકો જેઓ મુખ્યમંત્રીને જવાબદાર છે?' - જસ્ટિસ મદન બી. લોકુર અને જસ્ટિસ દીપક ગુપ્તાની બેંચે કેન્દ્ર સરકાર અને દિલ્હી સરકારને એફિડેવિટ આપવા માટે કહ્યું હતું કે દિલ્હીમાં કચરાની સફાઈ માટે કોને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે અને કચરાનું મેનેજમેન્ટ કોના અધિકારક્ષેત્રમાં આવે છે. તેના પર એલજીએ પોતાનો જવાબ ફાઇલ કર્યો હતો.

- આ પહેલા સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે કહ્યું હતું કે દિલ્હી કચરાના પહાડ નીચે દબાઇ રહ્યું છે અને મુંબઈ પાણીમાં ડૂબી રહ્યું છે, પરંતુ સરકારો કશું કરી નથી રહી.

- સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે કચરાના યોગ્ય મેનેજમેન્ટ સંબંધિત પોતાની નીતિઓ પર એફિડેવિટ દાખલ ન કરવા પર 10 રાજ્યો અને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો પર દંડ લગાવ્યો હતો.

