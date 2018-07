સમલૈંગિકતા મામલે આજે સુપ્રીમમાં સુનાવણી, 377 કલમ પ્રમાણે ગણાય છે ગુનો

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટેમાં સમલૈંગિકતા મામલે આજે સુનાવણી થવાની છે. આઈપીસીની કલમ 377માં બે સમલૈંગિક વયસ્કો વચ્ચે સહમતિથી શારીરિક સંબંધોને ગુનો માનવામાં આવે છે અને સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સમલૈંગિકતા મામલે સુનાવણી ટાળવાના કેન્દ્ર સરકારના આગ્રહને સોમવારે નકારી દીધો છે. ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાની 5 જજની બેંચે કહ્યું છે કે, તેને સ્થગિત ન કરી શકાય. જ્યારે એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વકીલાત કરી રહ્યા છે તો તેઓ આ મહત્વના કેસને ટાળવા કેમ માગે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે સમલૈંગિક વયસ્કો વચ્ચે સહમતીથી સંબંધોને અપરાધની શ્રેણીમાંથી બહાર રાખવાના દિલ્હી હાઈકોર્ટના 2009ના નિર્ણયને 2013માં રદ કરી દીધો છે. ત્યારપછી પુન:વિચાર અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. આઈઆઈટીના 20 પૂર્વ અને હાલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દાખલ અરજીમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્ણયને ફરી લાગુ કરવાની માગણી કરવામાં આવી છે. આ વિશે બેંચે કેન્દ્રને તેમનો મત રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. જાન્યુઆરીમાં 5 જજની બંધારણીય બેંચને સોંપવામાં આવ્યો હતો કેસ

સુપ્રીમ કોર્ટે 8 જાન્યુઆરીએ 5 જજની બંધારણીય બેંચને સમલૈંગિકતાના કેસની સોંપણી કરી હતી. ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રાની આગેવાની વાળી આ બેંચમાં જસ્ટિસ ડિવાય ચંદ્રચૂડ, જસ્ટિસ એએમ ખાનવિલકર, જસ્ટિસ આરએફ નરીમન અને જસ્ટિસ ઈંદુ મલ્હોત્રા છે. નાઝ ફાઉન્ડેશન સહિત ઘણાં પ્રતિષ્ઠિત લોકો દ્વારા દાખલ અરજીઓમાં પણ 2013ના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને પડકારવામાં આવ્યો છે. જાન્યુઆરીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે, એવા લોકો જે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવવા માગે છે તેમણે કદી ડરવાની જરૂર નથી. સ્વભાવનું કોઈ નિશ્ચિત માપદંડ નથી હોતું. નૈતિકતા ઉંમરની સાથે બદલાતી હોય છે.

Supreme court hearing pleas on LGBT rights today. The Delhi High Court on July 2, 2009, termed homo as valid among adults. Under Section 377 of the IPC, physical relations with the consent of two gay adults is considered to be a crime and there is a provision for punishment.